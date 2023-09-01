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社會 社會焦點 保障人權

男友買910萬預售屋　她掰「為愛贈與」賣了！下場關7個月

記者黃翊婷／綜合報導

台南林姓女子與陳姓男子原本是男女朋友關係，陳男以910萬元買下1戶預售屋，並借名登記在她的名下，接著陸續繳納訂金等費用，沒想到她竟然在2021年6月間將房子轉手賣給不知情的第三人，結果吃上官司，日前被台南地院法官依侵占罪判處有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

▲▼看房,買房,房產,購屋,房仲,租屋。（圖／CFP）

▲林女在未經同意之下，轉手賣了男友買的預售屋。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，陳男在2019年10月間以910萬元向建商購買1戶預售屋，並借名登記在林女名下，2019年10月至2020年11月間他陸續繳納訂金、簽約金及20期工程款，總計157萬元。

然而，林女卻在未經陳男同意之下，在2021年6月間以總價950萬元將房子賣給不知情的第三人，並把現金40萬元、面額157萬元的支票收進自己口袋，結果事情露餡，她也因此被男友一狀告上法院。

起初林女矢口否認犯行，辯稱預售屋是她要買的，陳男為了討她歡心，才會贈與金錢幫忙付款。但由於林女並未對此提出相關證據或出示其他證明，最終沒有獲得檢方採信，並被依侵占罪嫌起訴。

台南地院法官認為，林女擅自將男友購買的預售屋轉售給他人，顯然缺乏尊重別人財產權的觀念，考量到她後來已經坦承犯行，也同意賠償陳男177萬元，於是依侵占罪判處有期徒刑7個月。

至於緩刑的部分，法官表示，此案侵占金額非低，加上林女至今仍未與陳男達成和解，也沒有獲得諒解，因此不宜宣告緩刑，全案仍可上訴。

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