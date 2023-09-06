台科大公布拿高分撇步！學長姐無私分享秘技「上課筆記也曝光」

▲台科大由獲得書卷獎學生，分享讀書心得影片與讀書秘訣與筆記。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

近期大學陸續開學，台灣科技大學為了讓新生盡快適應大學生活，由獲得書卷獎的學長姐，分享讀書技巧，並介紹學習資源，提供專注力及時間管理的秘訣以及有效率讀書、拿高分的撇步，連上課筆記也一併公開。

台科大教務長陳素芬指出，台科大的生源相當多元，高職生對於專業科目、實作較為擅長，高中生在國英數等基礎科目與表達能力有較多訓練，加上台科大也有許多的外籍生，是一個非常多元的學習環境。

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陳素芬表示，現在剛開學，新生們需要花時間摸索大學的學習生活，這些拿到書卷獎的同學們，不分高中職，在學校都有很好的表現，透過書卷獎同學們無私分享，以學長姐角度，在不同面向提供幫助，不只是分享課業上的學習技巧，還有許多生活態度、時間管理、心情調適等不同建議，還有學習上曾遇到的挫折與失敗，希望對新生們有所幫助。

現為台科大電機所的李杺蓉表示，大一時因為玩社團，成績並沒太好，大二時開始認真讀書，而電機系大二的課業繁重，又加上電子學這些專業科目，從高中畢業的她，從未學習過專業科目，所以主動詢問高職同學，同學們也很有耐心教她。

李杺蓉認為，上課要認真聽做筆記，自己也會和一些朋友一起讀書，所以多認識一些朋友建立人脈很重要，不論是向學長姐問如何選課或是要考古題，或是組成讀書小組，大家可以一起讀書、互相幫助。

就讀台科大材料系施恩怡，現在不僅是學校泳隊，也是書卷獎得主。施恩怡謙虛表示，自己不是反應快、而是穩扎穩打的學生。游泳隊練習和讀書幾乎已經占據生活大部分的時間，因此自己上課時會更專心聽，將老師講的重點畫下來，考前刷題目再複習。

台科大指出，書卷獎得主分享時，共同認為最重要的讀書致勝關鍵在於理解，上課聽懂比狂抄筆記重要，有問題也要馬上問馬上解決，並建議同學們，可以多使用各式網路資源或是英語學習資源，多和外師、外籍生練習英文，多認識學長姐或與同學組成讀書群組。此外，選擇自己有興趣課程，會更能啟發學習興趣與熱情，也容易有好成績表現，最後設定目標、可以讓自己更能堅持下去獲得好成績。

