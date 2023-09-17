　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴佩霞辭演舞台劇惹議　她曝親身經驗喊話：這是負責任的態度嗎？

記者江采蓁／綜合報導

藝人賴佩霞作為郭台銘副手參加2024總統大選，15日宣布辭演原定11月的舞台劇《蘑菇》，導致劇團不得已取消整檔演出，引發外界議論。對此，獲民進黨徵召參選立委前也接演過舞台劇演出的謝子涵16日在臉書分享經驗表示，辭演與否，並沒有絕對的對錯，真正的問題在於，「你做了一個決定，然後要如何向公眾交代，這才政治工作者的義務。」

▲▼鴻海創辦人郭台銘與賴佩霞女士赴中選會遞交連署登記申請書。（圖／記者李毓康攝）

▲賴佩霞辭演舞台劇《蘑菇》引發外界熱議。（圖／記者李毓康攝）

謝子涵表示，她很尊敬賴佩霞做為演員的演出，也佩服賴佩霞推廣心靈的善能量，但作為政治工作者，這是負責任的態度嗎？這是副總統候選人該具備的決心嗎？

謝子涵也分享，今年3月，當時她還是民進黨青年部副主任，她接演了《丞相，起風了》舞台劇，這是跨領域的全新合作，為了能讓演出順利，她排出許多時間準備，也做了很多表演功課；後來7月中旬，她接受徵召回到台中第三選區參選立委，在緊湊地跑地方行程的同時，仍北中兩地往返持續排練。最後也於9月順利完成演出，告一段落。

謝子涵提到，演員是站上舞臺的人，但舞臺需要燈光、背景；演員需要髮型師、化妝師；票房需要行銷、宣傳等，一個人的辭演，都可能造成其他人面對失去工作機會的壓力。

「辭演與否，並沒有絕對的對錯」，謝子涵強調，本來每個人都可以有自己的理由，政治工作者也是人，戰略性撤退並不可恥，真正的問題在於，「你做了一個決定，然後要如何向公眾交代，這才政治工作者的義務」，不管是選副總統，還是選立委，都迴避不了向公眾交代的義務。

謝子涵直言，就像她即使面對擁有龐大派系力量的對手，她仍信守對劇團夥伴們的承諾，在投入地方選舉和參與表演之間，以最大的努力取得平衡，「這是我的決定，我努力把它貫徹到底，我也努力向公眾報告說明」，這是一個政治工作者該有的態度與決心。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
自己敲碎雙腳8腳趾！　保險理賠850萬露餡了
日本AV女神認了「來台拍成人片」！　現身迪化街
國道車禍壓扁「夫妻雙亡」！　家屬重返現場招魂
iPhone 12遭禁賣！　韓國也要查了
姊姊、姊夫遭殺害　妹痛哭：請正視殺人償命！別再扯噪音

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴佩霞辭演舞台劇惹議　她曝親身經驗喊話：這是負責任的態度嗎？

高嘉瑜如何連任？　郭正亮：他們要同時出來「否則真的很難」

柬埔寨總統喊「台灣問題是中國內政」　外交部：淪中共傳聲筒

觀察／郭台銘登記連署喊「政治新氣象」　卻藉支持者歡呼阻斷媒體提問

新北跨縣市稽查進口蛋！　籲中央應盡速進行報廢品處理

賴清德扮母雞助攻小雞選情　勉謝佩芬當「第二個蕭美琴」

黃士修喊「背後高層是誰」　陳學聖：無高官指點！我只服膺事實

「我站在傅崐萁這邊」　黃士修談洗學歷之爭：陳學聖還執意瘋狂亂咬

幕後／賴清德近百海外後援會遍地開花　綠首插旗歐洲這國

陳吉仲稱進口蛋創造60億的經濟效益　他怒：愧對國人的農業部長

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

#柯文哲媽媽 自拆老家違建 嘆：他們是官，我們是民

Lisa入境「被禮物砸臉」痛摸鼻樑！　保鑣12秒狂喊STOP...場面超失控

防彈V：喜歡被稱讚..IU姐姐卯起來誇　捉弄她做搞笑表情「自己擺帥的」XD

內湖交流道轎車成廢鐵　4車追撞...2人遭夾不治

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

賴佩霞辭演舞台劇惹議　她曝親身經驗喊話：這是負責任的態度嗎？

高嘉瑜如何連任？　郭正亮：他們要同時出來「否則真的很難」

柬埔寨總統喊「台灣問題是中國內政」　外交部：淪中共傳聲筒

觀察／郭台銘登記連署喊「政治新氣象」　卻藉支持者歡呼阻斷媒體提問

新北跨縣市稽查進口蛋！　籲中央應盡速進行報廢品處理

賴清德扮母雞助攻小雞選情　勉謝佩芬當「第二個蕭美琴」

黃士修喊「背後高層是誰」　陳學聖：無高官指點！我只服膺事實

「我站在傅崐萁這邊」　黃士修談洗學歷之爭：陳學聖還執意瘋狂亂咬

幕後／賴清德近百海外後援會遍地開花　綠首插旗歐洲這國

陳吉仲稱進口蛋創造60億的經濟效益　他怒：愧對國人的農業部長

國粹結合電子競技　雲林第一屆雲青盃電競麻將俠大賽登場

解900萬定存投資「互助會」　台中老夫妻：朋友不會騙我啦

1歲男童戲水「感染食腦變形蟲」喪命　全美今年第5例

買超商咖啡「想調整冰塊量」被拒！店員喊比例不對　網戰翻：奧客

奪國際IAA繆思女神雙銀獎　雲林國際偶戲節電音派對9／29登場

南韓鐵道總罷工第4天！高鐵車票「全賣完」　他崩潰：得回老家奔喪

iPhone 15爆「卡指紋」爭議　果粉吵翻討論版

獸醫忍痛碎趾詐保！騎車自撞電箱截8趾獲賠850萬　破洞太多露餡

陸iPhone 15預購首日「蘋果官網癱瘓」　果粉笑：躲得過初一躲不過15

賴佩霞辭演舞台劇惹議　她曝親身經驗喊話：這是負責任的態度嗎？

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

政治熱門新聞

報告班長回來了！1年義務役明年恢復　每9人有1下士

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

郭台銘支持度被賴佩霞害慘　沈富雄揭關鍵

銷毀5402萬顆進口蛋！郭正亮怒爆疑點

快訊／遞交申請書、百萬保證金　郭台銘、賴佩霞正式投入總統連署

快訊／高嘉瑜道歉了！　認了過去很多做不對的地方

賴佩霞申請哈佛校友會遭拒！　周玉蔻秀畢業證書：校友會恢復正直

接受《彭博》專訪　侯友宜談兩岸立場

LIVE／郭台銘偕副手搭檔登記連署　賴佩霞親上火線回爭議

賴佩霞宣布：啟動程序放棄美國國籍

「侯友宜都叫我老師」！李昌鈺出席挺侯美僑宴　席開58桌破600人

笑稱找工作「失業」就來美國賣漢堡　侯友宜紐約與青年話家常

為男友干政致歉卻只約束市府主管？高虹安說話了

郭台銘現身文化路夜市　談蛋荒政策

更多熱門

相關新聞

觀察／郭台銘登記連署喊「政治新氣象」　卻藉支持者歡呼阻斷媒體提問

觀察／郭台銘登記連署喊「政治新氣象」　卻藉支持者歡呼阻斷媒體提問

鴻海創辦人郭台銘今（17日）偕同藝人賴佩霞，在中選會受理申請為2024總統副總統選舉被連署人的最後一天，完成登記。郭台銘致詞表示，他已經邁出台灣政治新氣象第一步，特別感謝年輕支持者一起參與、見證這關鍵時刻。但當媒體想追問賴所深陷的國籍等爭議時，郭以趕行程為由示意賴一同離去，且後方的年輕「郭粉」大聲歡呼，打斷媒體發問。

黃士修喊「背後高層是誰」　陳學聖：無高官指點！我只服膺事實

黃士修喊「背後高層是誰」　陳學聖：無高官指點！我只服膺事實

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

「我們是為整合而來」　郭辦反擊陳學聖：別「小我很大」成破壞者

「我們是為整合而來」　郭辦反擊陳學聖：別「小我很大」成破壞者

快訊／舞台劇被迫取消　賴佩霞：都會有答案

快訊／舞台劇被迫取消　賴佩霞：都會有答案

關鍵字：

賴佩霞辭演舞台劇謝子涵

讀者迴響

熱門新聞

高雄角頭「高斤」不治過世　醫院廁所舉槍輕生

《瘋神無雙》班底結婚了！26歲老婆超正

瑤瑤去美國「被海關攔下來」

目睹父母遭砍殺！外公曝男童最新狀況：縮牆角不給抱

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

年輕妹玩「國王遊戲」　慘遭3男設局侵犯

「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒

10億身家女星「將參選不分區立委」！

秋天來了！　3生肖財運旺

大谷翔平本季確定結束！

買車位卻要月付500元　「清潔費」爆論戰

報告班長回來了！1年義務役明年恢復　每9人有1下士

2500萬預售屋「頭期款她全出」　公婆1要求全場炸鍋

今雨區擴大！　降溫時間曝

郭辦喊話藍白！　曝這狀況「賴佩霞功成身退、連署書不送件」

更多

最夯影音

更多
柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝
柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

柯媽媽自拆違建嘆委屈　「他們是官、我們是民」

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

玉澤演預告台北慢跑「這裡三選一」　記者會結束後…跑角落打招呼

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

爸難得休假卻遇停班停課　受打擊趴地...3兒身邊嗨玩

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面