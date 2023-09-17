賴佩霞辭演舞台劇惹議　她曝親身經驗喊話：這是負責任的態度嗎？

記者江采蓁／綜合報導

藝人賴佩霞作為郭台銘副手參加2024總統大選，15日宣布辭演原定11月的舞台劇《蘑菇》，導致劇團不得已取消整檔演出，引發外界議論。對此，獲民進黨徵召參選立委前也接演過舞台劇演出的謝子涵16日在臉書分享經驗表示，辭演與否，並沒有絕對的對錯，真正的問題在於，「你做了一個決定，然後要如何向公眾交代，這才政治工作者的義務。」

▲賴佩霞辭演舞台劇《蘑菇》引發外界熱議。（圖／記者李毓康攝）

謝子涵表示，她很尊敬賴佩霞做為演員的演出，也佩服賴佩霞推廣心靈的善能量，但作為政治工作者，這是負責任的態度嗎？這是副總統候選人該具備的決心嗎？

謝子涵也分享，今年3月，當時她還是民進黨青年部副主任，她接演了《丞相，起風了》舞台劇，這是跨領域的全新合作，為了能讓演出順利，她排出許多時間準備，也做了很多表演功課；後來7月中旬，她接受徵召回到台中第三選區參選立委，在緊湊地跑地方行程的同時，仍北中兩地往返持續排練。最後也於9月順利完成演出，告一段落。

謝子涵提到，演員是站上舞臺的人，但舞臺需要燈光、背景；演員需要髮型師、化妝師；票房需要行銷、宣傳等，一個人的辭演，都可能造成其他人面對失去工作機會的壓力。

「辭演與否，並沒有絕對的對錯」，謝子涵強調，本來每個人都可以有自己的理由，政治工作者也是人，戰略性撤退並不可恥，真正的問題在於，「你做了一個決定，然後要如何向公眾交代，這才政治工作者的義務」，不管是選副總統，還是選立委，都迴避不了向公眾交代的義務。

謝子涵直言，就像她即使面對擁有龐大派系力量的對手，她仍信守對劇團夥伴們的承諾，在投入地方選舉和參與表演之間，以最大的努力取得平衡，「這是我的決定，我努力把它貫徹到底，我也努力向公眾報告說明」，這是一個政治工作者該有的態度與決心。