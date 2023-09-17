黃偉哲陪伴監護兒少提前過中秋　期勉繼續茁壯成長並培養世界觀

▲台南市政府代為監護的92名兒少，能夠在象徵團圓相聚的中秋節過上好節，特別邀集監護兒少及照顧者共同陪伴孩子提前過中秋節，市長黃偉哲以大家長的身分出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節即將到來，台南市政府為了讓原生家庭因遭逢特殊狀況，而由市府代為監護的92名兒少能夠在象徵團圓相聚的中秋節過上好節，特別邀集監護兒少及照顧者共同陪伴孩子提前過中秋節。

市長黃偉哲17日以大家長的身分出席，感謝寄養家庭與安置機構夥伴的努力辛勞，並致贈感謝狀感謝萬國通路公司謝明振董事長此次攜手合作，黃偉哲致贈中秋禮盒給與會兒少加油鼓勵，並承諾市府會持續守護孩子們平安成長。

黃偉哲表示，中秋佳節是家庭團聚的日子，每年市府固定會邀請孩子們相聚，彼此分享生活的近況，並給予祝福勉勵。今年當然也不例外，不僅有寄養家庭及兒少機構的人員都一起出席，還有萬國通路股份有限公司提供舒適場地及安排導覽以及睦生國際股份有限公司捐贈的百份中秋禮盒，齊心共同為兒少們帶來秋節暖意。市府未來也將持續透過與寄養家庭、安置機構合作，攜手陪伴孩子們繼續成長茁壯，給予他們滿滿的溫暖關懷與貼心支持。

社會局指出，9歲的阿林和小建為了感謝黃市長每年的陪伴，特別表演80年代的舞蹈「寶貝對不起」；9歲的阿奇吹奏直笛「天空之城」以及就讀高中及大學的阿玉、小珠則以吉他自彈自唱歌曲；而就讀國中小及高中的10人「舞仁」小組興致勃勃演出青春活力街舞。有感近期發生多起兒少網路交友導致成為受騙對象，社會局也特別提醒孩子們平時要留意網路使用及數位性別暴力議題，好好保護好自己。

社會局盧禹璁局長說明，兒少在成長過程中，若因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定的生活環境，會由專業社工人員陪伴度過危機，並視需求安排替代性照顧處所，若經過替代性照顧後仍無法返家的兒少，則由社會局向法院聲請由市府監護，並持續安排出養或是規劃長期照顧計畫，確保兒少得到妥適的照顧，此外，市府每年也會參考孩子發展需求及對未來的期待，用心規劃結合傳統生活及國際潮流的參訪活動，希望能帶給兒少們不同的體驗與世界觀。