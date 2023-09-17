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外埔堤防路半個月2起車禍3死！　里長請示城隍爺要辦路祭

▲▼ 。（圖／截取自里長臉書）

▲廍子里長廖泰祥公告路祭時間。（圖／截取自里長臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市外埔區大安溪堤防路上月14天內發生2起死亡車禍，造成3死悲劇，造成里民人心惶惶，廍子里長廖泰祥表示，經里民建議他向城隍爺請示，將於23日舉辦路祭，請城隍爺繞境求平安，但該路段路面不平等安全問題，還是需要解決，才能避免再發生意外。

廖泰祥17日於臉書發文指出，本月23日清晨5時，廍子里辦理鐵山橋交會處路祭普渡，歡迎各位用路人參與。

廖泰祥說，該路段是防汛道路，上月接連發生死亡車禍，里民都很不安，紛紛向他建議請城隍爺來保佑，才能比較安心，他遂至大甲城隍廟擲筊請示，得到城隍爺同意，於23日辦路祭。

據查，8月13日一對19歲情侶開車行駛台中市外埔區大安溪堤防路，自撞電桿車輛起火，2人被燒死在車內；8月27日，一對新北夫妻車輛翻覆在堤防另一側，妻子傷重不治。

水利署第三河川局長張稚煇表示，台中市外埔區大安溪堤防路為水防道路，主要是供給工程車，以及水利巡防車使用，並非一般道路，道路鋪設要求不高，也沒有紅綠燈、交通標線等畫設，不宜開快車；三河局除了將與相關單位會勘，施設標示，提醒用路人注意安全，也將與台中市政府協商納入一般道路，若未來市府接管後，升級為一般道路，可提升用路的品質與安全。

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