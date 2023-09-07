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快訊／男大生打工下班遭2車撞輾亡　2肇事駕駛各獲7萬、3萬交保

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

6日晚間23時許，台北市文山區木新路二段、恆光街口發生一起離奇死亡車禍，就讀某科技大學的顧姓男大生（19歲）在附近麥當勞打工下班後，騎乘機車與打工夥伴一行3人打算到附近吃消夜，行經該路口時顧男卻自摔，遭後方的白色自小客車追撞，導致顧姓男大生被撞飛到對向車道，緊接著一輛對向駛來的拖吊車將男大生輾過，顧姓學生當場沒呼吸心跳，他被送往萬芳醫院搶救，經急救1小時後宣告不治，追撞死者的范姓女駕駛及輾過死者的林姓拖車駕駛均遭警方依過死致死罪嫌送辦。

▲涉嫌追撞輾過男大生的范女、林男兩名肇事駕駛遭警方依過死致死罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌追撞輾過男大生的范女（下圖）、林男兩名肇事駕駛遭警方依過死致死罪嫌移送。（下同／記者張君豪翻攝）

據了解，事發前顧姓男大生騎機車準備與2名打工同事要到木新路一帶吃宵夜，行經該路口時，顧男先不慎自摔，機車車頭先撞到前方劉男駕駛的機車，劉男（20歲）見狀趕緊下車幫忙，路旁目擊者謝男（32歲）見狀也上前幫忙查看顧男傷勢。

▲涉嫌追撞輾過男大生的范女、林男兩名肇事駕駛遭警方依過死致死罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

但後方一輛白色小客車駕駛范女（54歲）疑因雨天視線不佳，不慎追撞顧男、劉男、謝男3人，顧男直接被撞到對向車道，結果遭到對向駕駛拖吊車的林男（54歲）撞上輾過，原本路旁還熱心民眾要上前幫忙，卻目擊拖吊車疾駛輾過顧男慘狀嚇得呆立路旁。

轄區文山一警方7日下午與北檢檢察官到萬芳醫院進行司法相驗，並當場複訊涉案的范姓女駕駛與拖吊車駕駛林男，范女稱因視線不佳，看到車行前方顧男等3人已來不及煞車，對向拖吊車林姓駕駛則稱，因天色昏暗看到顧男已來不及煞車釀成意外，兩人經警方實施酒測值均為0。

▲▼ 木柵死亡車禍畫面曝 。（圖／記者黃彥傑翻攝）
▲兩車追撞輾過男大生造成當事人現場死亡，監視器畫面曝光（圖／記者張君豪翻攝）

檢察官複訊後認為兩人肇事事實明確，訊後諭知自小客駕駛范女7萬元，拖吊車駕駛林男3萬元交保候傳，文山一警方則籲駕駕駛，適逢雨後深夜視線不良，行經路口更應放慢行車速度，遵照速限行駛，以維用路人安全。

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