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警光雜誌上架了！合體「網路書城+實體書店」　每本100元

▲▼警政署警光雜誌即將上市，網路、實體書店都有上架。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲警政署警光雜誌即將上市，網路、實體書店都有上架。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署刊物「警光雜誌」具有58年悠久歷史，為國內首本傳遞「安全」意識及觀念的刊物，為提高雜誌「能見度」及「閱讀量」，警政署從2023年4月1日起，先與電子網路書城合作，於該平台上架電子檔，目前將在9月以後將以每本百元價格於網路書城以及實體書局開始販售。

更在完成數位化後，為提供更多元服務，使大眾讀者能夠更簡便獲取安全新知，自9月15日起，當期雜誌也將上架各大書店的網路、實體店面販售，讓民眾可以更瞭解警察，也更容易獲得「犯罪預防」及「交通安全」等安全新知，將安全意識扎根至各個階層，守護全民生命財產安全。

警政署表示，警光雜誌社於1965年4月16日成立，成立迄今已逾58年，目前每月發行量約為8900本，主要訂閱戶為各警察機關、政府機關、圖書館及部分個人訂閱戶。「警光雜誌」在國內書刊雜誌市場具有獨特性，是目前唯一能向民眾傳輸「安全」觀念的雜誌，為強化雜誌服務功能。

警政署指出，15日上市的警光雜誌9月創刊號（第806期），是警光雜誌從創辦以來，第一次從內部刊物變成大眾讀物，內容豐富多元且話題十足，主題報導為「全民反詐一起來」全面解析最新詐騙手法，從9月開始以實體店鋪、網路書城均有販售，定價以1本1百元。

▲▼警政署警光雜誌即將上市，網路、實體書店都有上架。（圖／記者邱中岳翻攝）

新版雜誌並設有專欄，以簡單明瞭的文字與圖說教您應對各種不同狀況，本期為「長隧道遇汽車故障及發生火災、事故該怎麼辦？」，讓讀者一目了然獲得交通安全知識。

此外，本期雜誌「亮點」專欄，刊載「IG反詐尖兵報到 警政署成立自媒體多元整合行銷團隊」，介紹警政署打詐幕後推手(警察個人自媒體)、「警察IG尖兵報到」、「吃便當也可以反詐騙」等各項新穎且頗受好評的反詐行銷方式，內容一改枯燥內容，以多元方式重新呈現給讀者。

警政署強調，警光雜誌數位化並上市是國內治安及交通安全重要的里程碑，希望藉由警光雜誌「能見度」及「閱讀量」的提升，深化全民「安全」觀念，厚植自我安全防衛意識，保障民眾生命財產安全。

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