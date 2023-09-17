賴清德松山參香惹哭「雞排妹」　盼鄉親栽培許淑華

▲賴清德今天上午前往松山慈祐宮參拜。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（17日）上午前往松山慈祐宮參拜，他特別向鄉親推薦在地立委參選人許淑華，細數她昔日家境困難、半工半讀的人生經歷，談及許曾賣過炸雞是「雞排妹」，期盼鄉親可繼續栽培專業、認真的人才，而許也當場感動落淚。

松山慈祐宮是台北市重要的信仰中心，也是選舉時「兵家必爭之地」，今年9月1日國民黨總統參選人侯友宜才來此處參香，振臂高喊「凍蒜」，而賴清德今天上午規劃4場台北市參香行程，第一站就選在慈祐宮。

賴清德今天上午前往松山慈祐宮參拜，這已是他今年第二度來到此處參香。他致詞時表示，慈祐宮媽祖是公義的化身，2016年台南大地震時期出現巨大傷亡，當時慈祐宮幫助台南市度過難關，這份恩情他永遠感念。

賴清德致詞時特別推薦許淑華說，許是一位非常溫暖的人，她出身自基隆，來到台北求學打拚，一直都沒有放棄，雖然家境困難，但她一路奮鬥，對人噓寒問暖，當年她也曾申請助學貸款，為了生活還賣過炸雞、半工半讀，是「另外一個雞排妹」。而許淑華聞言感動不已，泫然欲泣。

賴清德說，從許淑華在台北市議會的表現，可以看出她的專業、認真、負責任，國會需要這樣有愛心、有專業、非常認真打拚、守護台灣的立委，期盼鄉親栽培許淑華。

此外，賴清德也特別談及氣候變遷議題說，全世界包括台灣都發生，不是淹大水，就是缺水的狀況，未來他若有機會領導國家，將重新檢討各縣市風災標準，並組建一個中央地方的平台，一起檢討防洪標準、防洪措施等。

賴清德競辦發言人郭雅慧會後受訪補充，賴清德9月陸戰行程滿檔，周末有可能一天有6場起跳的公開行程，而賴會在現場發表即興演講，例如今天稱讚介紹許淑華，讓許很感動地掉下眼淚來，此外，賴也會在大進場時與鄉親握手致意，展現個人魅力。