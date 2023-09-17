苗栗銅鑼8隻流浪犬入侵蛋雞牧場　160隻雞屍橫遍野！場主心痛

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮8月26日凌晨發生10隻流浪犬獵殺1隻流浪貓事件，日前又有8隻流浪犬入侵銅鑼鄉一處放牧土雞蛋養雞場，場內200隻蛋雞大約右160隻被咬死，魏姓場主場目睹心痛，損失求償無門。

▲苗栗縣銅鑼鄉一處養雞場9月11日有8隻遊蕩犬侵入追咬，養雞場內200隻蛋雞有160隻被咬死。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

養雞場魏姓場主表示，9月11日上午發現有一隻白狗侵入雞場，雞飼料袋被咬破洞，他把白狗驅趕後巡查雞舍並關好雞舍的門，下午4點多再到雞舍巡查看到8隻狗在雞場內，死雞遍野、慘不忍睹，他與家人將8隻狗兇手趕進雞舍關起來，通報警方及動物保護防疫所。

動保所人員當天晚上帶回8隻行兇的野狗，發現8隻都沒有植入晶片，也未剪耳絕育，可能遭棄養或是野外自行繁殖流浪犬，動防所表示會加強巡查捕捉。

據了解，魏姓場主在銅鑼鄉山區經營「灣灣與豆仔的小農場」，共有2個養雞場採放牧友善飼養蛋雞，並種植木鱉果、印加果等， 2020年發現石虎侵襲，石虎保育團體協助將雞舍設置圍網防治石虎，他沒想到防得了石虎卻防不了野狗，9月11日其中一個養雞場，就遭到遊蕩犬獵殺8成，差點滅場。

場主表示，去年12月他進了400隻蛋雞飼養，2場分別養200隻，目前正值產蛋的高峰期，其中一場遭咬死或驚嚇死亡約160隻，損失相當慘重，也不知如何求償？

苗栗縣政府表示，曾在縣務會議討論遊蕩犬貓餵養問題，農業部最近將卓蘭鎮、通霄鎮、後龍鎮列入執行石虎熱區遊蕩犬移置範圍，但禁止餵養遊蕩犬等仍存在歧見，公聽會將蒐集意見後，將研擬自治條例。