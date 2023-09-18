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社會 社會焦點 保障人權

獨／桃園男被按喇叭路怒症發作！單手抱小孩還亮槍　囂張畫面曝

記者黃宥寧／桃園報導

「路怒症」發作？王姓民眾向《東森新媒體ETtoday》表示，本月16日晚間與友人各自騎車要到桃園蘆竹區大古山看夜景，途中遇1輛汽車欲超車，因機車車身險遭A到，於是按喇叭示警，豈料對方竟惱羞加速追車，追上後立刻下車一手抱小孩一手亮槍，過程還不斷嗆聲，讓他當場嚇得不知所措，所幸對方並未做出脫序行為，事後他也趕緊報案。

▲▼亮槍 。（圖／民眾提供）

▲桃園區1名汽車男駕駛不滿被按喇叭，竟沿路加速追車，下車後更一手抱小孩一手亮槍恐嚇。（圖／民眾提供）

王姓騎士餘悸猶存指出，本月16日晚間10時許左右，與陳姓車友相約桃園蘆竹區大古山欣賞夜景，在山下遇到1輛同向汽車，因對方從外側逆向超車欲右轉，導致陳姓車友車身一度險遭A到，因此趕緊按喇叭示警，沒想到對方駕駛怒氣從腳底下直衝到頂門開始追2人。

2人也趕緊加速轉進巷子欲離開現場，沒想到騎較慢的王姓騎士一下就被汽車駕駛堵到，對方更直接降車窗以台語暴怒對著他吼：「你足派欸吼（你很兇喔！）」副駕也拉起嗓起怒罵髒話，這讓王錯愕回：「不是我啊...（指按喇叭不是他）」，對方則回：「叫他回來啊」。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲賞夜景卻遇路怒症駕駛，慘遭攔車亮槍。（圖／民眾提供）

王先生本來心想，男子在車上嗆聲完應該就會驅車離開，沒想到，對方竟開車門下車且右手抱著小小孩還邊握著槍，腳步慢慢逼近他，接著以超近距離對著他說：「跟我道歉啊」，他只好一直解釋，而這過程也都被行車紀錄全錄下。

所幸暴怒男子未做出傷人行為就離去，鬆口氣的王先生也趕緊騎車與車友會合，並決定報警提告。對此，蘆竹分局外社派出所向他們表示「已鎖定亮槍車主，後續會請他們指認」。

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