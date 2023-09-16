看過代表你老了！國道「經典關卡」舊照被挖出　7萬人超懷念

▲現在上國道不必再繳交回數票、過收費站，而是改用電子收費系統。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

過去開車上國道時，駕駛人總會經過國道收費站，不過由於現在全面改為ETC電子系統，這種人工收費的方式也隨之走入歷史。近日有網友挖出過去的收費站照片，張貼在網路上以後，瞬間引起龐大共鳴，不少人更是直言，「看過就代表你老了。」

一名網友在「靠北八卦新聞社」社團分享照片，畫面為過去國道收費站的景象。從照片當中可以看見，收費站分了好幾條通道，分別為ETC使用者、回數票使用者，以及現金、回數票的通道，看起來十分復古。

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值得一提的是，當時通行採用人工收費的方式辦理，因此每個通道的站亭都有工作人員幫忙收費，因此用路人通行時，需要繳納回數票，或是支付現金零錢過站，是相當經典的回憶。

▼國道收費站十分經典，如今則已走入歷史。（圖／翻攝維基百科）



貼文發布後有超過7萬人按讚，不少人為此懷念，「睡覺慢下來都以為快到目的地，結果都看到一隻手伸出窗戶收券」、「車窗手搖時代，過收費站時會很忙」、「我還用過回數票，哈哈」、「我姑姑就做過收費站的收票員，好像因為這樣就認識在當紅斑馬的姑丈」、「有票飛走，還跑出去撿票了」、「坐副駕還有一個功能，就是先幫忙斯回數票。」

事實上，在2013年以前，國道還有人工收費過站的方式，不過後來改為eTag收費系統，這種收費站就全面廢除，只留下了紀念用的泰山收費站、大甲收費站以及田寮收費站。