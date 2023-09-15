國1永康路段自小客故障「聯結車剎不住連撞2車」　2人受傷送醫

▲國道1號北向320.7公里台南永康路段發生追撞車禍，造成2部自小客車、1部聯結車肇事，2人受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號北向320.7公里台南永康路段，15日凌晨0時30發生1起追撞車禍，造成2部自小客車、1部聯結車肇事，2人受傷送醫，初步了解係1部自小客車故障停路肩，另部自小客車見狀停下，結果被後方聯結車撞擊，3人均未酒駕，全案由國道警察第四大隊調查處理中。

國道警察第四大隊指出，9月15日凌晨0時30分，在國道1號北向320.7公里處 ，30歲洪男駕駛自小客車故障，停於外側車道及外側路肩，洪男下車站立於外側車道上，此時，37歲吳男駕車行駛外側車道見狀後煞停於車道上，此時43歲陳男駕駛聯結車行駛於外側車道，疑因未注意車前狀況，撞擊前方2部自小客車肇事，下車後站在外側車道的洪男，被撞後躺在外側路肩。2名自小客車駕駛受傷送醫，3名駕駛人酒測值都為0。

國道警察第四大隊呼籲用路人行車務必保持行車安全距離，並注意車前狀況，另車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查（油、水、煞車、輪胎、燈光…等），避免發生類似事件，危害自身及其他用路人之安全。