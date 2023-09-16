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疫後雲嘉南最大就博會　湧入求職人潮搶3000職缺！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，16日在新光三越台南新天地舉辦疫情解封後雲嘉南區最大場的就博會，共有57家廠商，開出近3000個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，16日在新光三越台南新天地舉辦疫情解封後雲嘉南區最大場的就博會，共有57家廠商，開出近3000個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，16日在新光三越台南新天地舉辦疫情解封後雲嘉南區最大場的就博會，共有57家廠商，開出近3000個工作機會，其中逾8成為雲嘉南區在地職缺，超過650個職缺起薪35K，還有廠商端出最高月薪68K搶人才，現場湧入不少民眾求職。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，16日在新光三越台南新天地舉辦疫情解封後雲嘉南區最大場的就博會，共有57家廠商，開出近3000個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，會場也首次創新導入「AI智慧面試官」服務，求職民眾透過與AI面試官的對話及引導，就能提升面試技巧，吸引不少民眾嘗鮮，話題十足。

勞動部長許銘春、台南市長黃偉哲、勞動力發展署副署長鍾錦季一同出席為求職朋友加油打氣，許銘春指出，疫後觀光餐飲景氣復甦，這次徵才廠商有近一半為餐飲、零售服務業者，現場設置「疫後復甦產業專區」，包括王品餐飲、碳佐麻里、王座國際餐飲、大潤發、小北百貨等26家廠商參與徵才，開出超過1,500個職缺，其中王品餐飲、雲雀國際、昇恆昌、統一超商甚至釋出破百職缺搶人。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，16日在新光三越台南新天地舉辦疫情解封後雲嘉南區最大場的就博會，共有57家廠商，開出近3000個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

許銘春說，疫後景氣回溫，各行業人力需求增多，勞動部特別推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，目前已有餐飲業、旅宿業及航空站地勤業納入專案，失業民眾經公立就業服務機構推介從事專案缺工工作，勞動部將提供每月6000至13000元、最長12個月的就業獎勵金，歡迎有興趣的民眾一同加入缺工行業。

許銘春還說，勞動部除舉辦大型就博會外，每年至少辦理2000場以上的中小型徵才活動，幾乎每天都有，希望協助民眾找到工作，也幫企業補實人力，歡迎有求職求才需求的民眾或廠商可至各就業中心洽詢。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，16日在新光三越台南新天地舉辦疫情解封後雲嘉南區最大場的就博會，共有57家廠商，開出近3000個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞動力發展署副署長鍾錦季強調，此次開出職缺大多是雲嘉南在地工作機會，其中還有超過1200個為友善中高齡職缺，而民眾在意的薪資部分，有逾650個職缺起薪35K以上，另有不少廠商開出不錯薪水，要網羅在地優秀人才，如Q哥3C、東佑達自動化科技、王品餐飲都開出60K以上薪資分別要找手機維修師、工程師與儲備店長，而台灣穗高科技則要找產品開發工程師及航太專案工程師，開出全場最高薪資68K。

鑑於不少求職者一面試就緊張，此次更首度導入「AI智慧面試官」服務，求職民眾經由與AI面試官的對話、引導，可事先模擬面試，有助改善自我介紹技巧，提升面試應對能力。此外，現場還規劃「產業展示區」，邀請台灣雅聞生技公司、星巴克、東佑達自動化科技與統一企業等4家公司以「產業金店面」方式進行實作與產品展示，讓求職民眾了解產業製程及發展前景，吸引不少民眾目光。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，16日在新光三越台南新天地舉辦疫情解封後雲嘉南區最大場的就博會，共有57家廠商，開出近3000個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

就博會活動也首度與南方創客基地成果展結合，民眾在現場可近距離欣賞精彩的創客作品，同時也請來網紅「超認真少年」主理人阿仔師於現場分享獨特的職涯經歷，另還有職訓成果展示、多元單位產品展售，活動相當熱鬧。今日包括立行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長劉米山、台南市府勞工局長王鑫基、嘉義縣府勞工暨青年發展處副處長林俊傑、台灣總工會副理事長涂國樑等人都出席活動。

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