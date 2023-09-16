東森購物再上淘寶直播！兩代「霸總」明道、張晨光共創破億佳績

▲兩代「霸總」明道、張晨光一起直播帶貨。（圖／東森購物提供）



記者蔡紹堅／綜合報導

東森購物強強聯手阿里巴巴前進大陸直播市場，第二戰再傳捷報！東森購物選擇阿里平台直播電商頭部操盤團隊「交個朋友」合作，特地邀請偶像男神霸總明道打造《明道直播間》，由香港上市公司「東森自然美」獨家冠名贊助，9月15日第二埸直播邀也邀請第一代霸總張晨光擔任嘉賓，兩代霸總聚首台上台下都有戲。

▼張晨光明道接受挑戰。



本次雙男神合體首播從晚上7點開始，一直持續到隔日凌晨1點，觀看人數在晚上9點至10點達到高峰，霸榜第一長達四小時，單日漲粉10萬，全場觀看人數突破453萬，創下超過2300萬人民幣、破1.2億台幣的精彩佳績。

東森直播電商事業執行長王世均表示，「東森總裁王令麟在去年底，即宣布2023年集團策略就是變、變、變，首變就是宣誓全力發展直播電商，不止台灣還包括東南亞、香港及重要的大陸市場。在台灣上半年即創下六億業績，緊接著東森與阿里攜手前置規劃超過三個月，终於在九月，正式開啟東森購物淘寶直播台《霸總－明道直播間》。」

▼即便在休息室空檔，明道還是認真的和團隊討論整場商品的呈現方式。



王世均說，「我們希望將東森嚴選好商品帶給大陸的消費者，也希望用東森嚴選的條件把關將大陸的好商品帶給台灣及東南亞的消費者，近年大陸內需市場趨緩，量大平價的生活消費用品往外發展，這是很好的時機，東森直播電商要開啟雙向商品交流也要進一步拓展東南亞市場。」

兩代霸總合體，男神張晨光和觀眾分享男明星活動結束該怎麼保養的小秘密，就是愛用東森自然美水光瑩潤凍乾面膜，聽到明道要跟他來PK誰才是真正的霸總，張晨光不愧影帝，一秒就入戲，拿出霸總氣勢說，「接受他的挑戰。」秒殺全屏粉絲一片陶醉。

▼雙代男神合體開賣，也現場試用試吃給觀眾見證東森嚴選的商品絕對品質保證。



張晨光並分享中秋節第一次上門追女友，國民岳父來親自手把手教你如何挑選秋節好禮，明道則分享自己第一次見丈母娘，示範自己是如何親手為岳母戴上見面禮珍珠項鍊，連張晨光假扮岳母都被明道的「霸總戴項鍊」招式徹底融化，笑著說「項鍊好看，你也帥。」

明道更拿出自己飾演的五大女婿角色供國民岳父張晨光挑選，哪一個角色會讓岳父看起來最順眼，雖然大力推薦《王子變青蛙》的單均昊、《愛情魔法師》的杜亞斯、《轉角之戀》的陳居易、《夢幻天堂》的周計春，張晨光還是大笑著挑選了《天國的嫁衣》的程海諾。

兩大男神本次攜手參加由東森自然美冠名贊助的《花好月圓囤好禮 ･兩代霸總獨寵你》直播開賣活動，男神張晨光率先出場就示範對鏡頭霸總放電，讓線上的資深女粉都直呼好有感，並且立刻線上霸氣寵粉，替粉絲祈福母親身體健康，展現霸總柔情的一面，明道與張晨光昨天分別身著卡其色西裝和黑色襯衫，展現斯文霸總和神祕霸總的不同風格，看得粉絲大呼過癮，少女時代的夢中情人又再度上線，讓熱情粉絲們不斷敲碗喊搶要兩大男神的簽名照，證實雙代霸總魅力無可取代，粉絲更直呼這才是最強「回憶殺」。

介紹到東森的「Natural Life澳洲 活性麥蘆卡蜂蜜蜂膠潤喉糖」時，張晨光更是霸總上身，秒對直播主孫沛說，「這個給我來一點。」孫沛也笑著化身角色扮演小秘書，貼心奉上喉糖，聽到業績達標的報訊後，張晨光更搞笑地對「秘書」孫沛說，「業績達成，霸總先下班了！」孫沛更與張晨光飆戲大演起中秋節父女互動，孫沛扮演中秋帶男友回家的女兒，張晨光則飾演霸總爸爸，當場各種狠辣拷問男友，讓粉絲們直呼，「抖一波，但真的很來勁，老戲骨舉手投足都是戲」，也讓屏前的觀眾都笑聲連連，度過歡樂的晚間時光。

▼兩代「霸總」明道、張晨光共同創下佳績。

