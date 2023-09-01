媽我換LINE了！假冒兒詐騙42萬　 警回撥電話戳破騙局

▲莊姓婦人遭到詐團假扮兒子詐騙，前往郵局詐騙，員警聞訊前往勸阻。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名70歲莊姓婦人在家接到一名自稱其兒子的電話，表示生意周轉急需42萬，莊婦不疑有他於昨日至郵局要先匯款15萬給對方，經行員發覺有異通報警方，員警到場後認為詐騙伎倆，馬上請莊婦撥打兒子電話求證並未周轉借錢情事，莊婦才驚覺被詐騙。

▲▼警方告知莊婦這是詐團慣用「猜猜我是誰 假冒親友詐騙」伎倆，並要求以電話直接撥通其子後證實這場騙局，停止匯款保住老本。（圖／八德警分局提供）





八德分局四維派出所警員林夢庭、警員許翌富，昨日接獲郵局人員報案有民眾疑遭詐騙隨即趕往現場處理，莊姓婦人稱在家接到市話，兒子說他現在沒用微信，改用LINE聯絡，並教如何加他的LINE，隔天就LINE莊婦稱在大陸的生意急需周轉42萬元，因莊婦兒子長期在大陸做生意，就不疑有他但是身上只有15萬，就前往郵局匯款。

員警到場後認為這是詐團慣用「猜猜我是誰 假冒親友詐騙」伎倆，立刻請莊婦聯絡兒子的手機行動電話，經撥通後才其兒子說根本沒有向她借錢周轉，這是莊婦才驚覺真的被詐騙了，經員警安撫關懷成功防阻其遭詐騙，保住婦人辛苦存下的老本。