高虹安禁未報備接觸李忠庭　她疑：跟通姦除罪前只罰小三有不同？

▲林志潔。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安日前被前新竹市文化局長錢康明爆料，男友李忠庭屢屢干政，15日兩度鞠躬向社會大眾深切致歉，並宣布新竹市政府所有首長，不得在未報備的情況下，與李忠庭有往來。對此，民進黨新竹市立委參選人林志潔質疑，要求公務員不得接近李忠庭，這跟在通姦除罪化前，只會要求和處罰第三者，全然不去檢討最該反省的自家配偶有何不同？錯都在別人，不在自己人？

林志潔昨日透過臉書指出，第一，該要求的是李忠庭而非公務員，根據新竹市文化局前局長錢康明說法以及媒體報導，是李忠庭主動邀約市府首長介入人事、標案。在這種情況下，去要求公務員不得接近李忠庭，否則嚴懲，跟在通姦除罪化前，只會要求和處罰第三者，全然不去檢討那個最該反省的自家配偶，有何不同？錯都在別人，不在自己人？

第二，林志潔表示，給高虹安和幕僚團隊一個法律必讀清單，其中行政法規包括：公務員廉政倫理規範、公職人員利益衝突迴避法、公職人員財產申報法、採購人員廉政倫理準則；刑事法規包括：貪污治罪條例、政府採購法、政治獻金法。她狠酸，新竹有非常多好的法律人與法律系，而新竹市府則有政風處，「記得政風是大家的好朋友，凡事多請教政風。」