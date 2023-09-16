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頭城搶孤選手掉下　粉專歸咎女領隊觸犯大忌「就是這樣玄」挨轟

宜蘭頭城舉辦搶孤活動，「宜蘭新聞網」臉書粉專今po文，將選手掉下受傷的原因，歸咎為領隊為女性還入會場，遭網友們撻伐。（翻攝自宜蘭新聞網）

圖文／鏡週刊

過去在傳統習俗中常認為女性不潔，甚至還會因女性有生理期，聯想到災厄或危險，不過隨著性別平等意識普及，已有不少規定漸漸被打破。不過14日晚間宜蘭頭城舉辦搶孤活動，有時代力量的參賽者掉下受傷，「宜蘭新聞網」臉書粉專15日po文，歸咎是因領隊為女性還入會場，「就是這樣玄，不能不信！」此番言論充滿歧視，曝光後立刻遭網友們砲轟。

「宜蘭新聞網」臉書粉專po文，提到2023年頭城的搶孤活動，一共掉下11位選手，但大家仍然奮力往上爬，「不過大會的禁忌大家都應該遵守」，內容中特別提到時力黨主席王婉瑜，「報名領隊，大會不得已讓女性入會場，最終時代力量的選手掉下一位受傷送醫，就是這樣玄，不能不信！」

此番言論充滿歧視，遭網友們留言撻伐，彩虹平權大平台也於臉書po文回應，隨著時代的進步，這種認為女性不潔的汙名化也該逐漸解除，「將女性與霉運作連結，是對女性價值的貶抑。」

彩虹平權大平台更不滿提到，將搶孤選手落下受傷，歸因於該選手的領隊是女性，觸犯了大忌，「是延續父權社會男尊女卑的觀念。」他們認為不去挑戰傳統習俗或許是最簡單的，「但是某些習俗只是在打壓弱勢族群的權利。」例如假設所有人都是異性戀，不讓同性結婚、在政策的規劃上只照顧到異性戀，也是一種打壓。「讓我們一起打破過時思想，並正確認識各種觀念，打造更適合所有人生存的社會。」

稍早，王婉諭於臉書po文回應，指自己尊重傳統文化，但不能接受明明是安全措施的問題，卻被歸咎在特定性別上。「把安全問題推給民俗文化的禁忌，只是在模糊主辦單位該負起的防護職責。」她強調搶孤文化背後象徵的，是先民開墾的艱辛，並透過這樣的傳統習俗，宣揚團結互助、凝聚族群的精神與意識，「而不是隱含歧視的窠臼。」希望主辦方能夠審慎檢討安全問題而非模糊焦點，讓這個國際矚目的民俗文化競賽，能夠真正發揚搶孤普渡眾生的博愛精神。

 
 



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