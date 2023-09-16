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沖繩觀光屌打澎湖？　鄉民點名1關鍵：輸10條街以上

▲▼沖繩，海島，沙灘。（圖／記者董美琪攝）

▲不少人認為沖繩更好玩。（圖／記者董美琪攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人認為國旅太貴，疫情解封後紛紛跑到其他國家旅遊，其中日本受到許多民眾青睞。但一名網友不解提問，先前聽朋友說澎湖慘輸沖繩，但他認為「沖繩有的澎湖幾乎也都有」，不知道澎湖到底輸在哪裡？文章曝光後掀起討論，有些人直言「差超多好嗎？」也有網友直接點出，飯店價格差最多！

原PO在PTT以「認真問澎湖觀光旅遊真的輸沖繩很多嗎？」為題發文表示，自己有去過澎湖，還沒去過沖繩旅遊，但先前聽朋友分享去沖繩旅遊，直呼「澎湖根本輸慘」。但他聽完之後很疑惑，因為認真比較起來，沖繩有的設施，澎湖也幾乎都有。

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原PO舉例，沖繩有美麗海水族館，澎湖有澎湖水族館；沖繩有古宇利大橋，澎湖也有跨海大橋；沖繩有燒肉店，澎湖也有露天燒烤，如果想要去沙灘玩水，澎湖也有一堆地點可以選擇，「所以澎湖到底輸在哪裡？」

不少人看到後紛紛表示，「你怎麼好意思拿沖繩比」、「你如果兩個地方都去過就不會拿來比了」、「這是要比什麼」、「去一次你就不會問這種蠢問題」、「差那麼多」，也有人點出關鍵，「光飯店價格就輸十條街以上」，又同樣回到國旅住宿太貴的問題。

但也有網友認為，東南亞的觀光島嶼更加有趣，「沖繩我也覺得很無聊，完全比不上普吉島、峇里島這些」。

實際到在訂房網站上比較沖繩和澎湖的住宿價格，能發現若是平價住宿，無論是沖繩還是澎湖，雙人房最低只要千元以下就能入住，但沖繩的價格還是更優惠；若是想住星級飯店，澎湖的選擇比較少，且價差比較大，和沖繩相比起來也貴上不少。

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