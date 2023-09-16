台南角頭狂喊「救命啊」被塞桶子運澎湖　驚動黑白兩道

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南10日發生一起假車禍真擄人案，被害人陳姓男子開車行經南興路時，遭機車故意擦撞發生車禍，隨後即遭3名惡煞擄走，以「坐桶子」方式用快艇帶到澎湖軟禁，警方獲報後共逮捕7人。據悉，此案疑似黑道間黑吃黑爆出的綁架案。

回顧此案，陳姓被害人遇上假車禍後被擄走，途中狂喊「救命啊！救命啊！救命啊」，但仍遭兩名穆姓、許姓、徐姓、兩名黃姓及張姓犯等7人綁票。嫌犯將陳男的車輛開往屏東恆春藏匿，然後將作案車輛開往台南新化焚毀製造斷點，隨後由另輛車接應逃往雲林，從雲林「坐桶子」偷渡出海航行約70公里前往澎湖海域，再以快艇接應到澎湖本島將人軟禁。

▲▼假車禍強押被害人外島囚禁，檢警遠赴救出被害人。（圖／記者林東良、吳奕靖翻攝）



據《中華日報》報導，陳姓被害人角頭，過去從事走私累積龐大的人派跟實力，但因年事已高，目前處於半引退的狀態，並將生意交給手下。由於日前陳男跟北部的幫派合作，一起購買槍枝、毒品原料，但走私過程被檢警查緝，但北部幫派事後得知陳男私吞一只貨櫃，因此派人到台南處理。

此外，陳男被綁後，有黑白兩道都開始關注，甚至有人要出錢就回陳男，這才讓穆姓綁匪等人了解陳男惹不起。

▼警方追捕過程圖。（圖／記者林東良翻攝）

