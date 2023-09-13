愛爾麗醫療集團愛傳澎湖　捐贈救護車提高救災量能

▲愛爾麗集團常年熱心公益，近期為支持澎湖縣緊急救護能量，捐贈澎湖縣政府消防局救護車1輛。

圖、文／愛爾麗提供

多年來響應公益的愛爾麗醫療集團，昨（12）日捐贈澎湖縣政府消防局救護車1輛，由澎湖縣長陳光復主持並致贈感謝狀，感謝該集團熱心公益，對澎湖縣緊急救護的支持與貢獻。

集團在董事長常如山的帶領下，事業版圖橫跨兩岸三地，品牌深受消費者信賴，公益事業更是不落人後，多年來愛心遍及台灣各地，範圍涵蓋軍警消及社福、教育、體育等領域，發揚「取之社會，用之社會」精神，秉持「讓世界因為愛而美麗」信念，目前該集團已捐贈超過5 6輛救護車、復康巴士等車輛，提供各縣市消防局及社福單位使用，累積捐贈金額破億，目標是捐贈達100輛，藉此拋磚引玉，引領各界加入公益行列，創造良善循環。愛爾麗醫療集團110年首度跨海傳遞大愛到澎湖，捐贈消防局救護車1輛，111年在本縣疫情最嚴峻的時刻，率先捐贈防護衣、快篩試劑等防疫物資，猶如及時雨般，紓解消防局防疫物資缺乏的困境。今年再度捐贈救護1輛，價值新臺幣260萬，該車將配置消防局澎南分隊服勤，以提供澎南地區鄉親更優質的服務。

陳光復表示，這次的捐贈儀式讓董事長常如山、總經理劉貞華及執行長劉怡萱及內政部消防署副署長馮俊益等來賓，不約而同蒞臨澎湖，一起來關心離島救災救護的工作，並提供實質上的資源挹注，用實際的行動共同關心澎湖。陳光復強調，「政府資源有限、民力無窮」，期盼民間善心力量的參與挹注，與縣府共同守護這塊淨土，為縣民謀求福祉，讓世界因為愛而美麗。