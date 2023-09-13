　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

愛爾麗醫療集團愛傳澎湖　捐贈救護車提高救災量能

▲▼愛爾麗醫療集團,澎湖,救護車,救災,捐贈,公益。（圖／業者提供）

▲愛爾麗集團常年熱心公益，近期為支持澎湖縣緊急救護能量，捐贈澎湖縣政府消防局救護車1輛。

圖、文／愛爾麗提供

多年來響應公益的愛爾麗醫療集團，昨（12）日捐贈澎湖縣政府消防局救護車1輛，由澎湖縣長陳光復主持並致贈感謝狀，感謝該集團熱心公益，對澎湖縣緊急救護的支持與貢獻。

集團在董事長常如山的帶領下，事業版圖橫跨兩岸三地，品牌深受消費者信賴，公益事業更是不落人後，多年來愛心遍及台灣各地，範圍涵蓋軍警消及社福、教育、體育等領域，發揚「取之社會，用之社會」精神，秉持「讓世界因為愛而美麗」信念，目前該集團已捐贈超過5 6輛救護車、復康巴士等車輛，提供各縣市消防局及社福單位使用，累積捐贈金額破億，目標是捐贈達100輛，藉此拋磚引玉，引領各界加入公益行列，創造良善循環。愛爾麗醫療集團110年首度跨海傳遞大愛到澎湖，捐贈消防局救護車1輛，111年在本縣疫情最嚴峻的時刻，率先捐贈防護衣、快篩試劑等防疫物資，猶如及時雨般，紓解消防局防疫物資缺乏的困境。今年再度捐贈救護1輛，價值新臺幣260萬，該車將配置消防局澎南分隊服勤，以提供澎南地區鄉親更優質的服務。

陳光復表示，這次的捐贈儀式讓董事長常如山、總經理劉貞華及執行長劉怡萱及內政部消防署副署長馮俊益等來賓，不約而同蒞臨澎湖，一起來關心離島救災救護的工作，並提供實質上的資源挹注，用實際的行動共同關心澎湖。陳光復強調，「政府資源有限、民力無窮」，期盼民間善心力量的參與挹注，與縣府共同守護這塊淨土，為縣民謀求福祉，讓世界因為愛而美麗。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
23歲重機妹被砍30刀！　家屬怨：被打才分手
開車地獄影片曝！女過馬路闖紅燈倒地　休旅急閃險輾過她
16：00全台警報響！　災防告警測試別慌
網紅夫妻「每年曬婚紗照」放閃！老公卻玩超大　她直擊傻眼了
又多一組選總統！　他搶第一登記連署
iPhone 15 Pro Max「一支5萬誰買？」內行喊1
重機爭取停機車格！　結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

愛爾麗醫療集團愛傳澎湖　捐贈救護車提高救災量能

千份中秋禮佳節獻愛　冠德集團、唐氏症基金會中秋攜手送暖三重弱勢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

愛爾麗醫療集團愛傳澎湖　捐贈救護車提高救災量能

千份中秋禮佳節獻愛　冠德集團、唐氏症基金會中秋攜手送暖三重弱勢

台塑新智能砸2.2億元　研發全固態鋰電池

快訊／高雄旗津船舶火警　受困人數不明！警消發現2人搶救中

台人到日本打造最新豪華露營！躺床看富士山　獨享桑拿、露天浴池

雲林頒發「關雲長-特色獎」　表揚優良長照機構

台西獨居長者與幼兒同樂中秋　手作月餅圓滿祝福

王柏融戰歐力士板凳待命　吳念庭二軍先發選保送

巴西進口蛋疑標錯日期　高市國民黨告台農公司詐欺

救房市兼留人才　瀋陽鼓勵在校生買房引爭議

下架巴西蛋是農業部的！台農蛋品董座嘆：幫忙洗蛋反成冤大頭

被前男友砍30刀！23歲重機陽光妹打工擔家計　家屬怨：被打才分手

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

公益熱門新聞

愛爾麗捐贈泰武鄉幸福巴士　打造友善無礙生活

千份中秋禮佳節獻愛　冠德集團、唐氏症基金會中秋攜手送暖三重弱勢

愛爾麗醫療集團愛傳澎湖　捐贈救護車提高救災量能

競價做愛心　金酒過桶高粱酒響應義賣

生麗國際集團挺4330位大專生安心求學　情牽家扶10年共創無窮世代

疫情捐款下滑破3成！需求激增5倍

簡守信、姚仁祿走上「一條不尋常的路」

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

東森致力ESG響應新北植樹愛地球

王令麟、憲哥陪百歲人瑞打麻將

旅日女棋王謝依旻返台感謝東森

送愛到部落　溫暖原鄉孩子的心

送愛到部落22年！東森爸爸助偏鄉

更多熱門

相關新聞

千份中秋禮佳節獻愛　冠德集團、唐氏症基金會中秋攜手送暖三重弱勢

千份中秋禮佳節獻愛　冠德集團、唐氏症基金會中秋攜手送暖三重弱勢

冠德集團期望能賦予中秋節不同意義，今年率先購買1,000份唐氏症基金會中秋禮盒，贈與新北市好日子愛心大平台，送愛到三重地區低收入戶與身障弱勢家庭，並於今（9/13）在新北市社會局副局長許秀能、冠德建設總經理張勝安與基金會董事長林正俠代表出席，代表公部門與企業、社福單位三方攜手獻愛。

南消一大辦理高樓緊急升降機訓練

南消一大辦理高樓緊急升降機訓練

花蓮豐濱鄉與澎湖馬公市締結姐妹市

花蓮豐濱鄉與澎湖馬公市締結姐妹市

承揚資訊、台南幸福扶輪社捐贈馨生學子電腦

承揚資訊、台南幸福扶輪社捐贈馨生學子電腦

南消「消防大隊長熊寶寶」捐贈儀式

南消「消防大隊長熊寶寶」捐贈儀式

關鍵字：

愛爾麗醫療集團澎湖救護車救災捐贈公益

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

9月下旬「超強運三生肖」

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面