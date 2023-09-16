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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳轉任政委？　馮世寬佈置退輔會大廳：新氣象！但非臨去秋波

▲▼退輔會主任委員馮世寬。（圖／翻攝自Facebook／馮世寬）

▲退輔會主任委員馮世寬。（圖／翻攝馮世寬臉書，下同）

記者詹宜庭／台北報導

近日傳出退輔會主委馮世寬將轉任行政院政務委員，其職缺將由國安會諮委嚴德發接任；退輔會日前回應，尚未接獲正式人事異動消息。不過在此敏感時機，馮世寬16日在臉書發文表示，他計劃了近二個月，想讓退輔會有一個不一樣的大廳，終於在這個星期四夢想成真了。近期傳聞他會有新職，但佈置大廳讓退輔會充滿朝氣，並帶來新氣象，強調「這可不是臨去秋波！」

馮世寬表示，他計劃了近二個月，想讓退輔會有一個不一樣的大廳，終於在這個星期四夢想成真了。數月前，他首先要求把榮民服務台上的屏風拆除，並降低洽談平台的高度，讓榮民蒞臨即感親切友善。再來，高眺寬廣的大廳，那一大片大理石的牆面，讓人感覺陰森與冷漠，於是他找到會內有藝術及室內設計專才年輕的替代役同仁研議，並由行政處詹處長率同仁負責裝設。

馮世寬提及，他們之後又請榮民雙週刊的資深攝影林大哥，專程去台東志航基地，仿拍畫家李奇茂這幅題款「千里江山一擊中的大老鷹」，這已成空軍之寶，也是志航的鎭基地之寶。馮世寬說，他把這幅畫放置在服務台會徽的下方，讓訪賓見到後有心曠神怡的感受。隨後他們又向林務局請到了夏季玉山巔峰照的版權，大圖輸出，玉山的雄偉獲得了大家的讚嘆，而他即時的寫下「玉山聳立伴日月，國運相繫千萬年」一句，置於畫的右邊。

馮世寬認為，既然想美化大廳，搭電梯旁的那面牆空著就顯得有點奇怪，而且愈看愈不順眼，正煩惱想不出個主意時，主任祕書簡世鋒自美參加退協總會的年會回來，帶來了總會長送他的禮物，大家把它打開，是一幅美國國鳥白頭鵰的羊毛掛毯，以為就是一幅老鷹掛毯，但拍出來的照片，那隻白頭鵰感覺卻是立體的。

馮世寬說，他當下就決定把它捐給會裡，同時想到那面空著的牆，馬上拿去測量，竟然大小合適，很是神奇，像是為那面牆訂做的。他強調，「近期傳聞我會有新職，但佈置大廳讓我們退輔會一看就充滿朝氣，並帶來新氣象，可不是臨去秋波！」

馮世寬是蔡英文任總統後首位國防部長，因率直、敢言的個性常製造許多金句。不過，近期有媒體報導，馮世寬將轉任行政院政務委員，其職缺將由國安會諮委嚴德發接任，而退輔會日前則回應，目前退輔會尚未接獲正式人事異動消息，照顧榮民榮眷工作仍會持續推動，謝謝大家的關切。

▲▼退輔會主任委員馮世寬。（圖／退輔會提供）

▲▼退輔會主任委員馮世寬。（圖／翻攝自Facebook／馮世寬）

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