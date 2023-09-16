「5生肖」未來2年財運飆升！屬鼠有意外之財　第1名本命財大爆發

▲艾菲爾點名5生肖，在未來2年處於財運上升期，將迎來更多好消息和回報。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

人的運勢會隨著時序遞移而起伏，加上自身努力，將為未來帶來不同的機會與收益。塔羅牌老師艾菲爾即點名5生肖，在未來2年將是財運上升期，會有財神眷顧、財運逐步攀升，包括屬鼠者能有意外之財、屬豬者能因社交關係而獲得貴人支持等等，建議保持樂觀態度，把握各種機會。

第5名、生肖鼠

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鼠年出生的人，於接下來的2年裡將迎來意外之財。這些財富可能來自親友、同事或客戶的禮物、紅包或獎金，或在偏財運方面有所收穫。若積極參與慈善和公益活動，不僅能增加福氣，也會進一步擴展人際網絡。綜上所述，未來2年對於生肖鼠而言將充滿驚喜和機會，而謹慎和善行同樣不可或缺。

第4名、生肖豬

豬年出生的人將享有旺盛的家財運，或許是因結婚、生子、置產或翻新等，增加了家庭的幸福與穩定。除此之外，你也可能因社交關係而獲得財富，朋友、同學或團體的支持、幫助或推薦將成為寶貴的資源，也切記要保持感恩之心並回報社會，以保持正面的人際關係和美好的家庭環境。

第3名、生肖蛇

蛇年出生的人，將在未來兩年迎來外財運，可能因出國旅遊、留學、移民或跨國合作而開闊視野與積累資源，同時，隱匿的財富可能來自家族傳承。然而，保持開放與包容的態度非常重要，切勿過於固執或排斥，懂得借助外界的機遇，將會獲得穩定的財富收益，以及更多的成功和成就。

第2名、生肖猴

猴年出生的人，於未來兩年裡將迎來豐盛的正財運，或許因出色的工作表現，而獲得升職加薪、榮譽或獎勵。另外，你將湧現出創意和靈感，用以開發新產品或服務，進而增加收入和影響力。通過持續努力和不斷進取，將在事業上收穫豐碩成果，為自己創造更穩定的正財來源，實現更高的影響力和地位。

第1名、生肖龍

龍年出生的人，於甲辰年本命年和乙巳年太歲年將迎來事業和投資的眾多機會，財運旺盛。應當緊抓機遇，積極參與創業、合作和培訓等有益於自身發展的項目，並注重理財規劃，避免過度消費。這2年對於屬龍者而言是充滿機遇的重要時期，善用自身的才智和資源、理性投資，實現事業和財富的雙豐收。

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