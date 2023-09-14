iPhone 15怎麼買划算？各通路活動、優惠一次看

▲iPhone 15 系列通路優惠出爐。（圖／翻攝YouTube／Apple）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15終於在秋季發表會登場與大家見面，而各通路也祭出各項優惠活動，希望可以吸引果粉的青睞，此次也特別盤點各家3C通路祭出的優惠方案，工想要換機的果粉參考。

傑昇通信

傑昇通信今公布iPhone 15系列新機預約活動，與官方同步於9/15晚上八點開放預約；只要於預約期間至全台傑昇通信門市登記預約iPhone 15系列新機，免訂金、不收手續費，開賣後取機再送imos 2.5D康寧玻璃保護貼（市價$1,190元）、imos透明軍規防摔殼（市價$790元），還有舊機回收最高現折3萬2、電信攜碼優惠方案，再抽iPhone 14系列手機等五大好康。

iPhone 15系列於9/22開始發售，傑昇通信門市人員會主動聯繫預約的消費者，確認預約規格，完成訂購至成功取機後，就送imos 2.5D康寧玻璃保護貼（市價$1,190元）、imos透明軍規防摔殼（市價$790元）；也可將現有手機透過舊換新活動轉售，最高可折3萬2補貼iPhone 15新機。還有電信攜碼優惠方案及加碼9月底前購機，再抽iPhone 14系列等多項3C好禮。

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

地標網通

地標網通亦宣布9月15日起至全台門市預購 iPhone 15 全系列機型，享「保證7天交貨，遲到罰一千元」，並獨家加碼總價值超過3萬預購禮。搭配門號方案、舊換新，折抵後最低僅0元可將 iPhone 15 帶回家。

地標網通會員於9月15日至9月21日期間，在全台任一門市預購 iPhone 15 系列手機，享會員專屬快速通道，保證於蘋果官方開賣日後7個工作天內交機，若未能於保證期間內交付，則無條件補償一千元。

地標網通也推出三大會員預購禮，分別為富邦失竊險（最高賠付額3萬元）、Apple 官方合作40年品牌 Belkin 1.8公尺傳輸充電線 USB-C to USB-C （售價590元）、hoda 柔石軍規防摔保護殼（售價790元），總價值超3萬1千元。

燦坤

燦坤今宣布與蘋果官方同步開放預購iPhone 15，消費者凡成功登入燦坤線上購物網即可進行新機預購，預購成功者燦坤保證 9／22開賣日馬上取新機。

▲iPhone 15。（圖／蘋果發表會）

燦坤也表示，每滿萬元就送400元配件金，最高可得 2,000元配件金，預購期間刷星展銀行信用卡並分期，加碼贈AirPods第三代耳機（市價5,590元）；刷燦坤台新生活聯名卡選分期付款，預購成功就送一年期JustCare行動裝置險，iPhone 15預購優惠活動限時限量、送完為止，每人每卡限預購一支。



自9/15至10/10止推出舊換新獨家活動，只要拿舊iPhone或Apple Watch回收換新機，即可享有全市場最高估價回饋20%，其中iPhone 14 Pro Max 1TB最高回收價33,100元、Apple Watch S7鈦金屬LTE享最高回收價7,200元。

PChome 24h

PChome 24h購物將於9/15晚上8點同步官方開放「iPhone 15」系列新機預購，預購期間站上除提供36大銀行最高30期分期0利率外，再祭出「三大獨家預購攻略」，掌握金流支付回饋優惠，最高回饋上看28%。

PChome 24h主要推出優惠大多是刷卡、付款回饋，包含星展PChome Prime聯名卡最高回饋上看28%、Pi 拍錢包綁玉山 Pi 拍錢包信用卡最高回饋4,445 P幣、Pi 拍錢包綁慢點付享3% P幣回饋無上限等優惠。