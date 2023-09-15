金星下周二閃耀登場！天文館：全天空最亮明星「很難看不到」

▲金星下周二耀眼登場，屆時將是全天空最亮明星，圖為下周二凌晨5時模擬圖。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

太陽系八大行星中最明亮的金星，將在下周二（19日）達到今年第二次、也是最後一次的最大亮度。台北市立天文科學教育館今（15日）指出，其耀眼的程度甚至可在暗處對物成影，預計在當天凌晨3時左右從東方升起後，金星將是全天空最亮的明星，想不看到都很難，建議民眾以30倍左右的望遠鏡，還可以看出其如眉月般的外觀。

天文館表示，民眾近期在天亮前起床，可能在天空發現一顆異常明亮的星點，而它就是太陽系內的行星「金星」，是除了太陽和月亮之外最亮的天體。預計下周二達到今年第二次最大亮度。由於金星表面具備反射陽光的雲層，再加上距離地球相當近，因此非常明亮，只要在天亮前面向東北方低空，就能夠見到它的身影。

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此外，天文館指出，巧合的是，八大行星中最暗的海王星也在同一天達到「衝」，為一年中離地球最近也最亮的時段。此時海王星位於雙魚座，亮度約7.8等，以雙筒望遠鏡即可搜尋到它的蹤跡。

不過，天文館表示，由於海王星距離地球仍有約43億公里之遙，視直徑僅2.4角秒，比滿月小750倍，所以民眾若要觀賞，必須以至少口徑10公分、倍率100倍以上的天文望遠鏡，才能看出海王星與恆星不同，以及呈淡藍色的圓盤狀外觀；若要看到海王星的衛星，更得使用口徑20公分以上的望遠鏡。

▲下周二海王星也來到「衝」的位置，使用口徑10公分以上的望遠鏡搭配高倍率，才有機會觀察到海王星呈藍色的圓盤狀外觀。（圖／台北天文館提供）