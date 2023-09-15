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夏趴不設限 !比基尼花襯衫穿上身　愛護小琉球0元船票等你抽

▲東琉線交通客船聯營處舉辦「夏趴不設限」活動 。（圖／取自東琉線交通客船聯營處臉書）

▲東琉線交通客船聯營處舉辦「夏趴不設限」活動 。（圖／取自東琉線交通客船聯營處臉書）

記者陳崑福／屏東報導

為歡迎各地遊客暢遊小琉球，東港往返小琉球交通船老字號「東琉線交通客船聯營處」特推出為期1個月的「夏趴不設限 YO BIKINI」活動，有機會免費搭船。

「夏趴不設限 YO BIKINI」從9/16﹝六﹞起到10/15﹝日﹞，活動期間假日﹝包含周休、中秋連假、雙十連假﹞上午9點到下午2點，只要穿戴比基尼、花襯衫、草帽、太陽眼鏡等海洋風格元素，到聯營處東港候船室參加「成為小琉球最靚的仔」活動，即可抽獎，有0元、3折、5折、79折、88折等獎項，來回450元的船票，有機會免費搭乘，符合活動條件人人有獎，自己的優惠自己抽！

有鑑於小琉球在觀光產業日漸蓬勃的同時，也面臨如何與生態保育取得平衡的考驗，為促進永續觀光，東琉線交通客船聯營處特與在地琉球鄉生態觀光產業發展協會合作，宣導到小琉球旅遊要注意的生態、環保、安全9件事的其中3件，就可以在「愛護小琉球從我開始」活動區參加抽獎，有機會免費搭船！

活動期間，每天都可以參加線上抽獎活動！在聯營處東港候船室活動主題背板前拍照，照片上傳個人臉書、設定公開、＠東琉線聯營處並標記「＃聯營處夏日Bikini派對」，完成以上步驟就可以參加線上抽獎，有機會帶回免費船票及小琉球住宿卷。得獎名單將在10/20公布。

聯營處特助蘇育億表示，東琉線交通客船聯營處在地經營半世紀，共有6艘船，是業界最多，一小時載客量高達1500人次，可減少遊客等候搭船時間。船隊中有業界唯一的穿浪型交通船，直接切浪前進，大大降低搖晃感，船艙內的落地型玻璃窗，提供絕佳視野。聯營處希望以最優質的軟硬體服務來自各地的遊客，也希望遊客開心美麗暢遊小琉球的同時，建立生態、環保、安全的好觀念，以實際的行動為永續觀光盡一份心力。詳細活動內容可上東琉線聯營處官網及FB粉絲專頁查詢。

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