外星人體內有3顆卵！墨西哥國會公開千年遺骸　NASA籲提供樣本

▲ 墨西哥專家在國會聽證會上公開外星人遺骸。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥國會13日召開不明飛行物（UFO）聽證會，專家公開2具非人類遺骸，聲稱是有千年歷史的外星人，其中一具體內還有3顆卵，引發各界關注。美國國家航空暨太空總署（NASA）14日對此回應，無法確認該樣本的性質，但呼籲墨國公開相關資訊。

綜合CNBC等外媒，NASA於14日公布一項為期1年且耗資10億美元的「不明異常現象」（UAP）研究結果，普遍被稱為不明飛行物，研究旨在闡明這些令人困惑的現象，並建立一個科學框架以理解這些事件，記者會上卻被問及墨西哥國會13日的記者會。

NASA的UAP研究團隊主席斯佩格爾（David Spergel）對此回應，他僅在社群媒體上看過相關報導，並未取得任何實質詳細資訊，「我們不清楚這些樣本的性質」，並敦促墨西哥政府，將樣本提供給全球科學界，強調「資料驅動研究」（Data-Driven Research）的重要性。研究團隊助理副主任伊凡斯（Dan Evans）也強調從猜測及陰謀論轉向科學研究的必要。

此前，墨西哥國會13日的聽證會上，記者兼知名UAP研究者莫森（Jaime Maussan）作證指出，這2具遺骸在秘魯被發現，碳檢測顯示距今至少1000年，但不是在飛碟墜毀後找到，而是在矽藻（藻類）礦中發現，呈現化石狀態，還稱墨西哥國立自治大学科學家檢驗後，X光顯示其中一具標本腹部有3顆看似卵的物體。