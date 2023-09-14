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台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

記者白珈陽、鄧木卿／台中報導

台中市石岡區14日下午發生一起意外，豐勢路岡尾巷一處農地正在整地，貨車司機傾倒土方時疑未注意車後情形，1名潘姓女子慘遭活埋，當場死亡。工程承包商受訪指出，依據轉述，應是車子後退時司機沒看見或沒注意釀禍，而路口監視器畫面則顯示潘女像是喝了酒，走路不太穩定、會偏移，才會掉落低窪處。詳細案情警方正進一步釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲承包商指出，應是司機沒注意車後情形釀禍，另看了路口監視器，認為潘女疑似飲酒，走路不穩定。（圖／民眾提供）

台中市東勢警分局調查，今日下午2時54分獲報，稱石岡區豐勢路岡尾巷一處田地發現土方壓死人，救護人員到場確認受害者潘姓女子（44歲）已無生命跡象。警方帶回貨車司機羅男（41歲）及助手徐男（49歲）偵辦，羅男稱未注意後方蹲著的潘女，不慎造成死亡。

警方表示，羅與徐酒測值為零，警詢後羅嫌依過失致死罪嫌移送。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼潘女慘遭土方活埋。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

據悉，今日為謝姓地主請土方公司到場整地，非非法傾倒建築廢棄物；羅男傾倒2次土方，第一次未注意後方，第二次再傾倒時才發現土石壓到人。此外，潘女非當地人，但被發現今天上午就在東勢區閒晃，為何下午出現在工地？警方正在調查釐清。

據了解，潘女胞兄接獲消息前往，已確認死者身分。他說，妹妹3年前與男友居住於和平區雙崎部落，為何今日下午出現在案發地，他也不清楚。

承包商接受媒體詢問，他表示接到通知才趕過來，聽聞轉述，疑是在車子後退時司機沒注意或沒看到後面有人而釀禍，另外看了路口監視器，認為當事者（潘女）好像喝了酒，走路不太穩定，而該處地勢低窪，才不慎跌落。

承包商說，貨車司機稱因拆卸防護網必須下車親手動作，所以第一時間沒有感覺到、沒看到人，直到第二次倒土方才發現土石中有一雙腳，趕緊報案。

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