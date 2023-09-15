進口蛋效期執法「農業部推給衛福部」　專家痛批：相當無賴

▲農業專家林裕紘批評農業部將進口雞蛋有效期限執法機關推給衛福部，是無賴的講說。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

農業部進口蛋爭議不斷。昨農業部回應進口雞蛋有效期限規範的執法主管機關為衛福部食藥署，專家「Linbay好油」林裕紘今（15日）痛批農業部回答「是相當無賴的講法」，並點名禽畜產品有效日期評估及保存性試驗，過去一直都由農業部的中央畜產會所負責，質疑農業部「是故意隱埋還是忘了想起來？」

林裕紘今天在臉書PO文表示，台農蛋品洗選巴西進口雞蛋標錯有效日期事件持續延燒，針對進口雞蛋有效期限標示可以怎麼做，農業部畜牧司長張經緯接受中央社記者訪問時指出，有效期限相關規範、執法主管機關為衛福部食藥署，並非農業部。

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對於農業部回應，林裕紘相當不滿，直接批評農業部「是相當無賴的講法」。林裕紘指出，根據食品良好衛生規範準則第十五條，禽畜產品的監管機關是衛福部，衛福部角色就是上市後稽查產品。但這類禽畜產品的輔導、主管機關則是農業部，也就是業者不知道這種進口蛋冷藏轉常溫可保存多久時，農業部必須給予輔導。林裕紘並點名禽畜產品有效日期評估及保存性試驗，過去一直都由農業部的中央畜產會所負責。

林裕紘認為，廠商可以跟中央畜產會提出禽畜產品有效日期評估及保存性測試建議的申請，在測試部分雖然畜產會沒辦法做，但農業部畜試所能做，這些禽畜產品關於食品劣化曲線，會委託農業部的畜試所來進行試驗，再由畜產會依照試驗結果給出有效日期的建議。

林裕紘並質疑，農業部有這種輔導廠商在禽畜產品類提供有效日期的建議機制，不是很正常嗎？但農業部卻故意隱埋，「還是忘了想起來？」認為農業部推給衛福部後就忘記自己的角色，並質疑農業部「還是要堅持這些冷藏轉常溫的雞蛋沒問題，一樣可以放一個月？一樣可以放到本來的有效日期？」、「有問題都是蛋商自己的問題？」