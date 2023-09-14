巴西蛋「海關紀錄跟農業部差572公噸」　藍黨團質疑有超思外第三者

▲賴士葆（中）出席國民黨團14日記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

專案進口雞蛋爭議持續延燒，國民黨立法院黨團今（14日）舉行記者會，指巴西海關、中華民國海關和農業部所記錄的雞蛋進出口數字，短少572公噸巴西雞蛋，質疑除「超思」外是否有其他公司也進口巴西蛋；此外自土耳其進口的雞蛋，報驗日期在8月6日的有三批，但第二批5萬3724公斤完全沒有紀錄，農業部也必須說清楚。

國民黨立法院黨團今（14日）舉行「到底進了多少巴西蛋？陳吉仲還在說謊？」記者會，立委賴士葆、台北市議員張斯綱與李彥秀出席。會中賴士葆指出，根據巴西海關4-6月份出口到台灣的雞蛋，總計到8月份為止有5210公噸，但中華民國海關統計到8月底為止為5372公噸，而農業部對外宣布的統計數為4800公噸，顯然數字兜不攏，中華民國海關和農業部的數字，相差了572公噸。

賴士葆說，農業部宣稱5月30日是最後一批從巴西裝船的雞蛋，6月8日出口到台灣，7月17日抵港，巴西海關、中華民國海關應該不會作假騙人，為何農業部統計只有4800公噸？難道農業部僅公布超思進口巴西蛋數量，還有其他公司也進口巴西蛋？農業部欠國人一個交代。

賴士葆提及，台農董事長涂萬財在接受媒體專訪時稱，巴西進口雞蛋日期標示，是農業部要涂看著辦，日期標示有效期到10月4日，也說因為雞蛋有塗蠟，有效期可以達120天；但涂承認，並不是每顆巴西雞蛋都有塗蠟。然踢爆後，農業部、食藥署竟然要處罰，這豈不是黑道老大犯案，要小弟頂罪，農業部曾幾何時已黑幫化。

賴士葆也指出，經查中華民國海關資料，從土耳其進口雞蛋，報驗日期在8月6日有三批，第一批5萬3344公斤有致癌物驗退，第三批5萬401公斤符合海關紀錄，但第二批5萬3724公斤完全沒有紀錄，難道是走私進口了？農業部必須說清楚。此外，食藥署查驗帶殼雞蛋紀錄，從3月1日開始到8月7日，從澳洲、美國、日本、泰國進口的雞蛋，有8次查驗紀錄，序號分別為「1、4、5、14、15、18、19、417」居然有沒製造日期，食藥署竟然通過放行。