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大陸 大陸焦點 特派現場

洗梭子蟹手掌被刺破！女遇「感染風暴」休克　送醫確診敗血症

▲▼螃蟹,梭子蟹。（圖／翻攝自維基百科）

▲梭子蟹。（圖／翻攝自維基百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

清洗螃蟹暗藏危險，大陸浙江寧波一名40歲的女子，日前因清洗梭子蟹走了一趟「鬼門關」。醫生提醒，海產品可能攜帶多種病毒、細菌，處理時最好戴上手套，避免被刺傷、劃傷。

據《澎湃新聞》報導，阿梅（化名）日前在準備晚餐時，左手掌心被梭子蟹外殼扎傷，當時很快止血，但沒想到2小時後體溫超過39℃、打寒顫。在附近醫院治療1天後症狀未減輕，阿梅次日被送到寧大一院方橋院區急診科。

急診醫師表示，患者送來時出現感染性休克，發熱、噁心、嘔吐，降鈣素9.37ng/ml，是正常值的200多倍，確診為敗血症(Sepsis) 。

▲▼阿梅在接受治療。（圖／澎湃新聞）

▲阿梅在接受治療。（圖／澎湃新聞）

醫師進行緊急搶救，當天凌晨阿梅遭遇感染風暴，血壓分別只有80和45mmHg，心率每分鐘180多次，心臟收縮功能減弱。

藥物治療加到極限值，阿梅仍未好轉，醫院採用ECMO（葉克膜）搶救，終於使病情穩定下來，4天後撤除ECMO，6天後撤掉呼吸機，將於近日出院。

醫師表示，敗血症嚴重時可導致器官功能不全、循環障礙，病死率高，所幸搶救及時，阿梅體質也較好，沒有肝臟疾病和其他基礎疾病，挺過了「鬼門關」。

無獨有偶，杭州一名52歲的男子8日在清洗小龍蝦時，手指被扎傷，隔天突然昏迷，出現嚴重敗血症和休克，因有多種基礎疾病，病情直轉急下，被扎傷3天後因多臟器功能衰竭離世。

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