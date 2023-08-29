三眼iPhone「一眼慘瞎」吃螃蟹害的！妹子大崩潰　意外釣出神機

▲手機鏡頭GG。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前在家吃螃蟹，因為手邊沒有工具，竟突發奇想用手機來敲殼，此舉讓「三眼怪」其中一個鏡頭瞬間破裂，也讓她相當懊悔，而網友們則全看傻，不禁笑回「可以用頭殼試試。」

女網友日前在「爆怨2公社」分享慘照，她透露之前吃螃蟹時，任性地用手機砸蟹螯，結果其中一顆鏡頭破裂，有了一次血淚教訓，這回她苦笑表示，「我不會再這麼傻了。」

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對此，網友們紛紛回應，「妳可以任性的再買一隻手機呀」、「人生就要傻一回」、「換拿男朋友的手機來砸」、「出15的時候再拿14來砸」、「一律建議用頭敲」、「想請問螃蟹煮完這麼黑是正常的嗎？是內臟的關係嗎？」「以為妳的手機是黑金剛喔」、「上次想換手機吧」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

另外，素有「地表最強神機」封號的Nokia 3310也被不斷點名，不少人直呼，「妳該拿的不是iPhone，是Nokia 3310」、「能砸螃蟹的手機只有3310吧」、「請愛用3310」、「我家還有3310這個神器」。

值得一提的是，iPhone鏡頭最外層是防護玻璃，玻璃裡面的鏡頭模組包含透鏡、間隔環、鏡筒等，若送回原廠修理，且有AppleCare+服務專案，則價格約3200元，若過保了則落在5590元-6490元。