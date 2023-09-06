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新疆水產「新鮮」陸續上市還外銷！　首批成熟螃蟹直送長三角　

▲新疆羅布泊湖一帶養殖的遼寧盤錦蟹。（圖／翻攝看看新聞）

▲新疆羅布泊湖一帶養殖的遼寧盤錦蟹。（圖／翻攝看看新聞）

記者魏有德／綜合報導

「新疆歡迎大家來吃海鮮」這段關鍵字近日登上微博熱搜，外界不禁好奇，新疆竟然也有新鮮水產養殖產品。據了解，新疆這批美味的水產品品種包括澳洲淡水龍蝦、澳洲小龍蝦、羅氏沼蝦、南美白對蝦及螃蟹等，有人便笑稱，位在內陸的新疆水產品應該稱為「新鮮」而非「海鮮」。

▲澳洲淡水龍蝦（紅螯螯蝦）。（圖／翻攝中國青年報）

▲澳洲淡水龍蝦（紅螯螯蝦）。（圖／翻攝中國青年報）

《中國青年報》報導，近期，新疆海鮮陸續豐收，銷往全國市場以及俄羅斯、新加坡等國家，這些產自新疆的「蝦兵蟹將」，等你來品嚐！

新疆阿勒泰地區一牧場有限責任公司螃蟹養殖基地內，工人正辛勤捕撈2023年成熟的第一批螃蟹，這批飽滿厚實的螃蟹被分撿、打包後，將銷往江蘇南京市場。同時，接下來捕撈的螃蟹也被預訂一空，訂單甚至排到中秋節檔期。

麥蓋提縣的澳洲淡水龍蝦（紅螯螯蝦，下同）繁育基地內，龍蝦們近日也陸續上市，這批澳洲淡水龍蝦身披褐綠色「外衣」，色澤鮮艷、個頭肥碩、體形飽滿，約100至200克，是從山東引進麥蓋提縣試養，並取得人工繁殖種苗成功後養殖。

▲羅氏沼蝦。（圖／翻攝中國青年報）

▲羅氏沼蝦。（圖／翻攝中國青年報）

此外，原產於東南亞的羅氏沼蝦因其對水質、飼料、氣候等條件要求較高，被稱為「淡水蝦王」，坎鄉庫勒特克其村擁有得天獨厚的氣候和水質，成為羅氏沼蝦理想的養殖環境。

▲南美白對蝦。（圖／翻攝中國青年報）

▲南美白對蝦。（圖／翻攝中國青年報）

在市場較常見的南美白對蝦則是在烏魯木齊市周邊村鎮裡養殖，養殖戶王敬輝說，今（2023）年一共進了330萬蝦苗，畝產量約650公斤，預估總產量可達45噸左右，主要銷往烏魯木齊、昌吉、克拉瑪依及庫爾勒等幾個城市。

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