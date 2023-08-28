觀光署長拍板！周永暉下台3年後又「回鍋升官」　背後原因曝

▲觀光局前局長周永暉將接任觀光署首任署長。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將於9月15日掛牌升格為觀光署，交通部長王國材證實，第一任署長人選為觀光局前局長周永暉，周永暉於2016到2020年擔任觀光局長，當年因觀光局主秘林坤源動員特權要求觀光局人員為其接機，進而導致接機人員及其5歲兒確診新冠肺炎，兩人雙雙下台，如今周永暉再以升官之姿凱旋回歸。

觀光局將於9月15日掛牌升格為觀光署，王國材今日被媒體問及觀光署長人選，他隱晦證實，署長人選確實為觀光局前局長周永暉，並表示，交通部經過長時間討論，考慮到9月立法院開議，因此希望新任署長能熟知業務，否則必須馬上到立法院答詢，沒有時間摸索。

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王國材表示，觀光署最重要的短期目標就是今年國際旅客達600萬人次、明年1200萬人次，周永暉在任內完成國際旅客來台1000萬的目標，也做了許多國外行銷，目前交通部已將此人選送交政院核定，待政院審核後就會正式對外公布。

事實上，交通部台鐵公司明年正式掛牌，周永暉曾任台鐵局長，加上他畢業於交大運輸研究所，他為台鐵基層出身，曾任職台鐵列車長、副站長等職務，原被內定為台鐵公司第一任董事長，然而卻被台鐵企業工會抗議，認為周永暉不適任台鐵公司董事長，交通部只好作罷，改讓其回鍋觀光署。