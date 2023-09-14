外交部發警訊籲「今晚別去心齋橋」　提醒台灣遊客小心安危

▲大阪心齋橋。（圖／資料照）



文／中央社

日本職棒阪神虎隊有望在今晚奪下睽違18年的中央聯盟冠軍，大阪府警方已部署大量警力，因應可能出現的狂歡人潮；由於大阪是台灣遊客愛去的旅遊景點，台北駐大阪辦事處提醒國人，盡量避免前往心齋橋和甲子園球場等地區。

大阪府警方為避免阪神虎隊奪得聯盟冠軍時，重演韓國梨泰院去年逾150人死亡的嚴重踩踏意外，已在大阪市鬧區部署大量警力。

駐大阪辦事處表示，阪神虎若是封冠，心齋橋周邊可能發生推擠意外及刑事案件，大阪府警已增派約1500名警力警戒，呼籲來阪觀光國人儘量避免前往人潮擁擠地，像是心齋橋及道頓堀、通天閣、甲子園球場等地，務必提高警覺，並隨時注意自身安全與隨身財物。

駐處表示，許多台灣客觀光客住在道頓崛周邊的旅館，阪神虎若是奪冠，球迷會陷入狂喜，觀光客要小心捲入事件。

阪神虎今天晚間在甲子園球場迎戰巨人隊，有機會繼2005年之後，睽違18年奪下中央聯盟冠軍。

如果阪神虎優勝，關西地區勢必會掀起狂歡，但在社群媒體和網路盛行的現代，令人擔心球迷可能出現更多危險行為。

1985年10月16日晚上，阪神虎取得中央聯盟總冠軍後，大批興奮球迷前往道頓崛慶祝，還有球迷把附近肯德基餐廳外的肯德基爺爺丟進河中，後來阪神虎多年都沒有奪冠，被戲稱是肯德基爺爺的詛咒。

肯德基爺爺雕像就此消失不見，直到2009年3月10日，大阪市建設局才在開發項目、整頓河床時發現它，沉河24年後終於重見天日。

▼阪神虎14日晚間以4比3擊敗巨人，確定封王。（圖／截自推特）

