陪妻進產房！男子看到大量血跡「精神受創」　提告醫院索賠200億

▲男子向院方提告索賠200億，最終遭法官駁回。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

澳洲墨爾本（Melbourne）一名男子陪同妻子進產房生小孩時，因為看到大量血跡精神受創，之後更因此婚姻破裂。事後男子認為皇家婦女醫院（The Royal Women's Hospital）違反照顧義務，將其告上法院，並求償10億澳元賠償金（約新台幣200億元），最終遭到法院駁回。

根據《Herald Sun》報導，澳洲墨爾本一名男子安尼爾（Anil Koppula）在2018年1月時，受到皇家婦女醫院醫護人員的鼓勵和允許，進入產房陪老婆生產。沒想到安尼爾看見老婆內臟及大量血跡後，心理上受到傷害，導致精神疾病，2人的婚姻更因此破裂。

事後安尼爾認為皇家婦女醫院當初違反了對他的照顧義務，一狀告上法院，並向院方求償10億澳元賠償金。對此院方則表示，他們對於安尼爾的確有照顧義務，但他們並沒有違反，同時否認安尼爾自稱受傷的說法。

而今年4月，經過醫療小組的評估後發現，安尼爾的精神損害程度，根本沒有達到疾病的標準值。但安尼爾雖反對醫療小組評估結果，卻從未申請複查，這也促使皇家婦女醫院提出申請，要求法院立刻駁回訴訟。

最終，法官詹姆士（James Gorton）認為安尼爾濫用訴訟程序，受到的精神損害根本不及重大傷害，駁回他的求償。

【ETStar開課了】

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」

步驟2：輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

延伸閱讀

▸ 白目陸軍「4官兵寢室飲酒」開心比YA 國防部怒了

▸ 妹子收帳單「水費比房租高」 驚人金額曝！網揪原因喊：先不要繳

▸ 野生馬來貘再出沒新加坡！「蹄聲噠噠」不斷 騎士：以為是馬