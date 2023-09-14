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世新學子學術研究蓬勃發展　國科會大專學生研究計畫再創新高

圖一：世新大學研發處13日舉行112年度國科會大專學生研究計畫頒獎典禮，榮譽師生合影留念。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學研發處13日舉行112年度國科會大專學生研究計畫頒獎典禮，榮譽師生合影留念。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

以培養理論與實務並重人才為宗旨的世新大學，在行政院國家科學及技術委員會大專學生研究計畫中大放異彩，不僅核定件數再攀高峰，更有學生獲得國科會頒發研究創作獎。世新大學研究發展處於13日舉行112年度國科會大專學生研究計畫頒獎典禮，共有40組優秀師生出席接受表揚，展現世新在學術領域的研究特色與亮眼表現。

國科會為鼓勵大專學生投入研究工作，訂有「大專學生研究計畫作業要點」，以鼓勵學生培養研究熱情。世新大學研發處指出，校方長期投注資源、開設培訓課程，以提高各系所學生申請研究計畫的自信，培育成果令世新每年的申請與核定件數，持續穩定增加，創下新高。今年核定件數達到44件，為歷年通過最多件數，依舊維持高於全國及私立大學通過率。

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圖二：世新大學校長陳清河讚許師生們的努力成果，並勉勵學生持續精進成為為社會貢獻之人才。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河讚許師生們的努力成果，並勉勵學生持續精進成為為社會貢獻之人才。

世新大學校長陳清河表示，近年來配合課程改造，學校增加了許多實務課程，但實務的背後都是由理論支撐，因此學術研究仍是不可或缺的一部份。學校有許多優秀的研究型教師，除了將自身的研究做得非常豐富之外，教師們也將自己的想法與經驗傳承給更多學生，讓智慧能夠延續到下一代，是非常感動也感謝的地方。他也期許獲獎同學們未來能繼續透過學術研究更上一層樓，成為社會所需的優秀人才。

圖三：就讀社心系的許桂羽（左二）以自身感興趣的網路霸凌為主題，並在研究計畫中發覺自己的興趣所在。（圖／世新大學提供）

▲ 就讀社心系的許桂羽（左二）以自身感興趣的網路霸凌為主題，並在研究計畫中發覺自己的興趣所在。

就讀社會心理學系的許桂羽在助理教授曹家榮指導的「網路霸凌旁觀者之展演行為－以Dcard為例」，以層出不窮的網路霸凌事件進行旁觀者行為分析，將社會學的劇場理論引用在論文中，希望能讓人們更加了解自己的行為，即使身為旁觀者也不要成為鍵盤手，降低對他人的傷害。許桂羽說，自己一開始對研究計畫不感興趣，是受到同儕的鼓勵才決定報名，但著手進行之後發現自己很投入在閱讀文獻當中，也更加認識自己在乎的網路霸凌議題。

公共關係暨廣告學系的賴思婷在副教授黃光玉指導的「觀者真實性知覺、懷舊情感與沉浸經驗之關係探討—以《唱·我們的歌流行音樂故事展》為例」，以不同於AR、VR等硬體設備領域的沉浸式展覽作為研究主題，她受到創作理論課程的內容吸引，選擇藝文方向進行研究。賴思婷說，透過老師的細心指導，讓她在過程中發現自己愈發喜歡進行學術研究，也就此立下報考研究所的決心。

圖四：公廣系學生賴思婷受創作理論課程吸引，結合所愛的復古藝文領域探討沉浸式展覽。（圖／世新大學提供）

▲ 公廣系學生賴思婷受創作理論課程吸引，結合所愛的復古藝文領域探討沉浸式展覽。

世新大學研發長許碧芳指出，國科會大專學生研究計畫是本校一直以來的發展重點，讓學生們在大學階段就能建立學術論文的撰寫架構及知識，也助於他們將複雜的資訊邏輯化、系統化，還能培養團隊合作與溝通的能力，對於未來就讀研究所或就業都有直接的幫助。今年有2位資管系同學連續兩年通過核定，還有3位公廣系同學獲得研究創作獎，傑出成果證明世新大學在學術領域當中的培育有口皆碑，也讓同學們能自信地喊出「我世新，我驕傲！」

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