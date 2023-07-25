電競女神解婕翎開箱夢想新歡！極致沉浸式影音體驗讓她直呼好不想出門：遇到「它」真好

記者蘇晟彥／台北報導

電競女神解婕翎擁有甜美外表、大方不做作的個性吸引許多粉絲喜愛，從遊戲節目開始起家的她，因為不服輸、不想被誤認成花瓶開啟了實況主的斜槓身分，更打開她的「遊戲人生」。但婕翎自爆從小時候就愛打電動，常常被朋友笑說，「找不到人時就知道是遊戲卡關了！」現在更因為工作關係長時間待在家裡打Game，因此對設備要求越來越高，尤其是喜歡FPS（射擊）遊戲的她，對於「電競螢幕」的標準近乎苛求，只為了追求讓遊戲體驗、沉浸感能夠倍數升級。

▼電競女神解婕翎在眾多遊戲周邊設備中，對「螢幕」的要求最為嚴格。（圖／ETtoday，電視遊戲畫面由微軟提供）

婕翎說，自己平常會打的遊戲有《英雄聯盟》、《PUBG》等等，其中又以射擊遊戲是最愛的類型，但在組隊時常常遇到「雷隊友」，會因為螢幕不夠寬、螢幕更新率不夠造成在搜尋敵人時有所延遲，不小心就領便當，讓她更深覺螢幕對於玩遊戲的重要性，也因此當Panasonic MZ1000出現在她身邊時，讓她直呼終於找到夢寐以求的「神隊友」。對此，當體驗到Panasonic MZ1000 搭載原廠自訂 Master HDR OLED 面板，同時採用日本技術的高效能影像處理器，可提供最佳化的「色彩」、「對比度」和「清晰度」，帶來極致精彩的視覺沉浸感，能夠讓她在第一時間辨別藏身於建築物中的對手。而打遊戲最怕遇到畫面頓格或是影像瑕疵，超出戲，但Panasonic MZ1000的低延遲校正、MEMC動態補償系統，讓畫面感更流暢，讓這些NG狀況通通不再出現。

在槍戰中衝鋒殺敵時最重要的就是能透過腳步聲、環境聲音找尋敵人的蹤跡，Panasonic MZ1000也以好來屋劇場等級的震撼音效，採用Dolby Atmos® （杜比全景聲）技術，讓音效精確的環繞在虛擬空間和時間中，就像親身踏入到遊戲世界中一樣，她也補充說，一般的電視螢幕都還需要搭載Sound bar、低音喇叭來加強音質，但Panasonic MZ1000本身就擁有專業劇院環繞音效 Surround Pro，對於小資族、小家庭來說，節省空間外就能達到一樣的極致體驗。

▼Panasonic MZ1000搭載的Master HDR OLED 面板、Dolby Atmos® （杜比全景聲）技術就像踏入遊戲世界冒險一般。

此外，除了槍戰遊戲以外，各種3A大作也是婕翎喜歡獨自闖關的類型，但每一款遊戲所需要的環境、設定不一樣，這時候靠著Panasonic MZ1000 Game Control Board 遊戲控制板，能夠在螢幕上顯示遊戲相關設定選單功能，讓遊戲設定更加簡單直覺，並可以依據玩家遊玩的遊戲種類、自身想要的模式進行設定，像是RPG音效模式就能在保持角色聲音清晰下，加強環繞聲音，就如同以主角的視角一樣闖蕩世界；FPS音效模式則是能提供更細微、更準確 的音訊定位，在第一時間就能透過敵人發出的細微聲響洞燭先機，創造出更加刺激、張力更強的遊戲體驗。

▼Gamer可藉由Game Control Board 遊戲控制板調整想要使用的遊戲模式，搭配不同遊戲讓沉浸式體驗更升級。

除了宅在家裡，享受遊戲帶來的愉悅外，婕翎也透露回到家第一件事情就是躺在沙發上開始耍廢，一邊吃著宵夜、一邊追劇也是她會選擇的耍廢行程之一，尤其是Panasonic MZ1000 主打的自然六原色，在遇到電影、遊戲畫面的高彩度，或是大自然景色時，表現依然清晰擬真，而且螢幕夠大還能保持這樣高水準畫面，追起劇來才會特別爽。

最後，婕翎也透露自己是一個很怕孤獨的人，所以一回家就要打開電視、播點音樂、電影來製造聲音，如果家中有這台Panasonic MZ1000後，就像遇到家裡多了一個「貼心男友」，有它陪伴的空間就不會無聊，不僅在打電動時能夠以最高規格享受，在聲音方面也如同電影院等級享受、無需添購額外的設備，讓她不禁大喊，「體驗過Panasonic MZ1000之後，讓你回家只想跟MZ1000『宅』一起！」

▼解婕翎分享自己在遇見Panasonic MZ1000後就完全「回不去」，享受沉浸在極致的影音體驗中。



▼解婕翎認為螢幕要越大越好，這樣不僅在打Game、追劇上都真的超級爽。

