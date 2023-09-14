鬼門關前顯靈？他機車傾倒見監視器「1詭異景象」驚：才剛拜完阿嬤

▲監視器顯示，機車突然自行傾倒。（圖／CTWANT提供）

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鬼門關前顯靈！高雄市一名張姓男子12日前往殯儀館拜完阿嬤後，竟發現自己停在停車格的機車倒在地上，因此向警方報案。警方調閱監視器後，卻發現機車其實是自行傾倒，讓張男感到不可思議，直呼是鬼月的靈異事件。

高雄市警察局三民第二分局鼎金派出所員警謝明樺、陳琮諺12日中午12時巡邏時，接獲有民眾報案稱，其機車停放在高雄市立殯儀館旁停車格內，卻遭不明人士撞倒，懷疑有人肇事逃逸。

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員警事後陪同張姓車主調閱周遭店家的監視器畫面，赫然發現張男的愛車並非遭外力撞倒，而是自行傾斜向右倒下，讓張男看得瞠目結舌，由於鬼門今（14）日才關閉，他也直呼剛拜完阿嬤就顯靈，實在太不可思議！也向員警頻頻致謝。

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