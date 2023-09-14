40歲存款僅20萬！她嘆只能「當自已喪葬費」...原因曝網秒懂

▲原PO表示，40歲了存款僅有20萬。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

在高物價的時代，許多人為了下半輩子能過好生活而努力賺錢儲蓄、投資，一位年近40的女網友透露自己的存款僅20萬，認為難以再增加，因此打算未來把存款當作自己的喪葬費用，卻遭批評沒有理財觀念，不過她也透露了真實原因。

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一位女網友在Dcard上發文表示，明年即將滿40歲，但是存款金額卻保持在20萬上下，不會減損也不會增加，不知道是算好還是不好，「只慶幸自己不會亂花錢，頂多在樂透加碼時會碰碰運氣，唉⋯如果有一天意外的不在了，這筆小錢，拿來做自費的葬禮錢，還綽綽有餘，是吧。」

不過這篇文章卻引來許多網友討論，表示原PO是否是過著月光族的生活，也表示如果20萬要拿來支付喪葬費完全不夠，「不會亂花錢結果只有20萬？感覺這是月光族的生活，好奇平常是哪些支出花光你的薪水？」「20萬可能不夠，除非妳骨灰隨便撒？」

儘管如此，原PO也在留言區回覆網友的質疑，「家人如果隨時要錢的時候，我自己本身可能這幾年才開始意識要存錢吧，所以目前才存到這個數字！」對此，有許多人在看到回覆後支持原PO，「也是，家人總是會把你存款往下拉」、「我也是！但是我還是很努力存！但20萬真的不夠葬禮費，現在做便宜頂多也要保守30萬」。

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