民進黨：「民眾堂」黑幫勢力強大　趕走外部評議機制

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對勤業眾信聲明解除民眾黨委任合作，民進黨發言人張志豪今（14日）表示，民眾黨主席柯文哲謊稱的專業外部機制，根本是不願配合「文哲大A（老大）」的意志，民眾黨為一黨之私演戲胡鬧、欺騙社會，只為了轉移瞎挺新竹市長高虹安的焦點，戕害勤業眾信長年累積的信譽及企業形象，「民眾堂」黑幫勢力強大，趕走國際外部評議機制。

張志豪指出，民眾黨就是一人政黨，黨內既有的評議及廉政機制宛如虛設，連前中評會主委只因公平審案，就遭柯文哲言詞辱罵，昨天柯誇口聲稱設置外部第三方檢舉機制是為防腐，但根本是譁眾取寵，主因還是民眾黨黑化太快、黑料太多，黑幫入黨。

張志豪說，既然外部機制已遭打臉，就請柯文哲負起政黨的社會責任，立刻用黨內評議機制處份來回應社會，不要再演戲放話、打假球。

張志豪說，「文哲大A」的「十二門徒」包括：遭貪污罪起訴的民眾黨社會力主任陳亞麟，涉嫌暴力討債的王冠鈞、北港區主任李順晟、花蓮縣議員傅國淵和雲林縣黨部執行長王新堯，涉嫌違法招標工程的苗栗縣副主委楊喬安及恐嚇危害安全罪的雲林縣議員陳乙辰，妨害風化的台南黨代表尤信元，聚眾賭博的西螺區副主任李凱信和西螺區主任楊瑞源，家暴的古坑區主任鄒子珉，詐欺罪的組織部主任宋雲飛，甚至還有利用職務機會詐領財物、偽造文書、洩密等罪遭起訴的前勞動局長陳信瑜等人。

張志豪詢問，請問柯文哲宣稱的SOP呢？柯文哲作為總統參選人及黨主席，對高虹安及「十二門徒」都不處理，對照自己常把清廉掛嘴上，實在諷刺。