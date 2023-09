利比亞「水壩潰堤」淹沒城市！居民被沖入海　恐逾2000人死亡

▲利比亞東部地區兩座水壩潰堤,泥水幾乎將整個社區淹沒。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

地中海風暴丹尼爾(Daniel)重創北非國家利比亞,該國東部地區兩座水壩潰堤,泥水幾乎將整個社區淹沒,甚至有居民被沖入海中。當局表示洪水造成至少2000人死亡、數千人失蹤。

NEW - 150 killed in Libya floods after rainstorm: official https://t.co/02lBP1Wtpf pic.twitter.com/0OhxxID8VI

根據CNN報導,利比亞在政治上東西半部分治,整個國家的公共服務也幾乎停擺,控制利比亞東部的利比亞國民軍(Libyan National Army)發言人米斯瑪瑞(Ahmed Mismari)在記者會中指出,德納市(Derna)上方的兩座水壩潰堤後,「三座橋樑被毀,將整個社區和居民沖入海中,失蹤人數預估在5000至6000人之間。」

東政府總理哈麥德(Oussama Hamad)指出,光是在德納市(Derna)就有超過2000人死亡。不過,設在東部城市班加西的紅新月會表示,德納市的死亡人數約在150至250人,但雙方的數字都無法獲得證實。

▲▼利比亞洪水沖毀橋樑。(圖/路透)



地中海風暴丹尼爾(Daniel)上週重創希臘後,10日繼續橫掃地中海周圍地區,利比亞德納市的道路幾乎被洪水淹沒,建築物嚴重損毀。從網路上曝光的畫面可以看到,一條湍急的洪流直接穿過市中心,人們被困在車頂上求救,有些車輛也直接被沖走。

Large scale of devastation & destruction as well as at least 150 people were killed of lives due to Storm Daniel in Derna of Jabal al Akhdar region, Libya



