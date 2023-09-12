利比亞「水壩潰堤」淹沒城市！居民被沖入海　恐逾2000人死亡

▲利比亞東部地區兩座水壩潰堤，泥水幾乎將整個社區淹沒。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

地中海風暴丹尼爾（Daniel）重創北非國家利比亞，該國東部地區兩座水壩潰堤，泥水幾乎將整個社區淹沒，甚至有居民被沖入海中。當局表示洪水造成至少2000人死亡、數千人失蹤。

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根據CNN報導，利比亞在政治上東西半部分治，整個國家的公共服務也幾乎停擺，控制利比亞東部的利比亞國民軍（Libyan National Army）發言人米斯瑪瑞（Ahmed Mismari）在記者會中指出，德納市（Derna）上方的兩座水壩潰堤後，「三座橋樑被毀，將整個社區和居民沖入海中，失蹤人數預估在5000至6000人之間。」

東政府總理哈麥德（Oussama Hamad）指出，光是在德納市（Derna）就有超過2000人死亡。不過，設在東部城市班加西的紅新月會表示，德納市的死亡人數約在150至250人，但雙方的數字都無法獲得證實。

▲▼利比亞洪水沖毀橋樑。（圖／路透）



地中海風暴丹尼爾（Daniel）上週重創希臘後，10日繼續橫掃地中海周圍地區，利比亞德納市的道路幾乎被洪水淹沒，建築物嚴重損毀。從網路上曝光的畫面可以看到，一條湍急的洪流直接穿過市中心，人們被困在車頂上求救，有些車輛也直接被沖走。

Large scale of devastation & destruction as well as at least 150 people were killed of lives due to Storm Daniel in Derna of Jabal al Akhdar region, Libya



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目擊者稱，淹水深度一度達3公尺，一覺醒來發現自己的家被洪水包圍，只能設法爬上屋頂求救。利比亞東部議會宣布展開為期3天的哀悼期，利比亞主要的4個石油港口從9日晚間開始關閉3天，全國進入極端緊急狀態，商店和學校全面關閉，並實施宵禁。

聯合國駐利比亞辦事處表示，目前正密切關注這場風暴，並將提供緊急援助；卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）已指示政府向利比亞災區提供協助；土耳其將動員150名搜救人員與救援物資；美國駐利比亞大使館則表示，目前正與當局保持聯繫，會盡快提供協助。

▲利比亞洪災。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）

