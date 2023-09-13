　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超商女店員遭砍30刀　前男友違反保護令被關...剛出獄就下毒手！

▲▼苓雅情殺 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲吳姓超商女店員遭前男友砍殺30刀。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區新光路一間超商今（13）日凌晨驚傳砍人案！一名33歲余姓男子違反保護令接近23歲吳姓前女友，還持刀朝對方猛砍30刀，吳女手腳遭砍傷，滿身是血送醫，所幸沒有生命危險。警方調查，行兇的余姓男子今年7月22日被警方依違反保護令拘提，並聲請羈押獲准，8月28日獲釋，沒想到2週後就持刀行兇。

據了解，余姓男子和吳姓女子原本是男女朋友，在今年5月間鬧分手後，余男仍持續糾纏，吳女不堪其擾，於是在6月聲請保護令獲准，保護令限制余男不能對吳女騷擾、不能靠近吳女住處和工作場所，須遠離吳女100公尺。

▲男子持刀將前女友殺害倒地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲余姓男子持刀砍殺前女友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

吳女7月初在超商上班時，發現余男又到超商前徘徊，馬上報警。高雄市警苓雅警分局曾2次逮捕余男，後來以違反保護令將他拘提，並移送地檢署偵辦，並建請羈押余男，法院也在7月22日將余男預防性羈押。

經過一個多月的羈押，余男在8月28日解除羈押獲釋，沒想到才兩個星期，他就在今天凌晨涉嫌持刀刺殺吳女手腳30刀，行兇後余男徒步逃逸，不斷製造斷點企圖干擾警方辦案，目前警方正全力追緝中。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
iPhone 15買不下手？果粉狂讚「新一代神機」：蘋果最後
錢康明秀對話！「跨年晚會」掃到新竹縣　縣府火速回應了
他喊iPhone「重要靈魂」不見！　果粉卻讚：爛功能早該改
王力宏說啥惹毛演藝圈2大咖？　「354字全文」曝光
保護令無用！前男友剛出獄就下手　23歲女遭砍30刀
「新版神單」再喊卡！　臨時停止受理
跨年「讓Jack處理」　前局長爆350萬預算真相...6頁超
快訊／普丁、金正恩見面了！　「世紀相逢」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

錢康明秀對話！「有沒喬跨年晚會」掃到新竹縣　縣府火速回應了

超商女店員遭砍30刀　前男友違反保護令被關...剛出獄就下毒手！

台南女超商拿一堆商品狂催結帳　結局竟沒錢「不買了」還怒譙

快訊／新店青潭堰驚見浮屍！男衣灰褲男穿雨鞋...臉朝下漂水面

台中肉品市場也遭駭！收「Pay Money」勒索信　拍賣延誤5hrs

國1泰山段遊覽車燒成廢鐵！司機聽到怪聲停路肩...7人緊急逃生

國1內壢段3車追撞　同路段車輾鐵片爆胎「駕駛竟是通緝犯」

下手前先拜拜！桃園景福宮三官大帝15面金牌被偷　警聯手抓到賊

僅隔230m！台南余小妹遭撞附近路段　1女撐傘走斑馬線被撞倒

30歲天兵男被警車按喇叭...竟揮槍恐嚇警察　超扯畫面曝光

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

海軍女士官長疑疲勞駕駛暴衝　17歲少年遭撞亡...父心碎痛哭

錢康明秀對話！「有沒喬跨年晚會」掃到新竹縣　縣府火速回應了

超商女店員遭砍30刀　前男友違反保護令被關...剛出獄就下毒手！

台南女超商拿一堆商品狂催結帳　結局竟沒錢「不買了」還怒譙

快訊／新店青潭堰驚見浮屍！男衣灰褲男穿雨鞋...臉朝下漂水面

台中肉品市場也遭駭！收「Pay Money」勒索信　拍賣延誤5hrs

國1泰山段遊覽車燒成廢鐵！司機聽到怪聲停路肩...7人緊急逃生

國1內壢段3車追撞　同路段車輾鐵片爆胎「駕駛竟是通緝犯」

下手前先拜拜！桃園景福宮三官大帝15面金牌被偷　警聯手抓到賊

僅隔230m！台南余小妹遭撞附近路段　1女撐傘走斑馬線被撞倒

30歲天兵男被警車按喇叭...竟揮槍恐嚇警察　超扯畫面曝光

賴清德老家遭控違建　卓榮泰：「平常送餐，選舉要拆」怪怪的

曹佑寧搭肩調戲邵雨薇　露胸肌曝「超低體脂」飲料竟喝全糖

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」　慘跌地上！目擊者曝狀況

《黑澀會》女星裙子穿太短！路邊解放蜜桃臀「對面工人表情全被拍」

恐怖相撞！加拿大軍機「一路後滑」猛擊法軍機　出包原因超傻眼

烏軍貪腐事件頻傳　軍事作戰貪腐風險決定戰略成敗

Tizzy Bac團員遭誤會「沒禮貌」　真相曝光...他認了也受害！

陳明通出席榮退茶會受獎惹議　賴士葆嘆：可惜！台大校長做得憋屈

果粉敲碗「1功能回歸」期待又落空！他見iPhone 15嘆：年年失望

歐洲實況主參加電競賽事遭搶　歹徒持刀槍狠毆、驚悚影片曝光

社會熱門新聞

住男友的朋友家　她吃藥熟睡慘遭性侵

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

以為熱炒店闆娘趴桌熟睡　鄰居驚見「滿臉血暴斃」

高雄超商驚傳殺人案！　恐怖情人持刀砍殺前女友逃逸

他撿到皮夾送交管理室　遭告侵占6千

即／北市南港新建工地旁路面下陷　還在整地疑重機具造成

獨／槍擊現場畫面曝！永康男中彈癱椅褲子全染紅

即／撞死17歲少年　海軍女士官長無保請回

快訊／上班注意！　國1高架「大客車起火」回堵中

半裸男詭異躺紙箱堆！竟是「七條」大咖通緝犯

籃球明星被士官長撞死　第一視角畫面曝

超商女店員遭砍30刀　前男友剛獲釋就下毒手

即／北投卡拉OK店起火　樓上住戶緊急疏散

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」

更多熱門

相關新聞

盜男友新歡照片找包養　痴情女慘了

盜男友新歡照片找包養　痴情女慘了

高雄一名羅姓女子（24歲）和劉姓男友分手後不久，發現劉男竟交往了新女友小茹（化名），羅女想復合劉男不肯，去年5月間，羅女竟盜用小茹臉書、IG上的照片後，轉貼到包養網站，還留下小茹的電話，後來小茹頻頻接到無聊男子的私訊說要包養，一查之下才知道是羅女搞鬼，氣得提告，檢察官偵查後依違反個資法將羅女起訴。

重逢前男友！泰妹見他「冒雨討飯」哭了

重逢前男友！泰妹見他「冒雨討飯」哭了

前任+新歡「3人在同公司」　她超尷尬

前任+新歡「3人在同公司」　她超尷尬

前男友快結婚了…突提1超扯要求　她驚：新娘也同意

前男友快結婚了…突提1超扯要求　她驚：新娘也同意

前男友要結婚了！突加LINE提「荒謬1要求」她傻眼

前男友要結婚了！突加LINE提「荒謬1要求」她傻眼

關鍵字：

超商女店員前男友保護令

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

住男友的朋友家　她吃藥熟睡慘遭性侵

台中牛排館半年破產　網曝3關鍵

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

9月下旬「超強運三生肖」

想買iPhone 15？規格、價格懶人包出爐

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面