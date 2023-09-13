超商女店員遭砍30刀　前男友違反保護令被關...剛出獄就下毒手！

▲吳姓超商女店員遭前男友砍殺30刀。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區新光路一間超商今（13）日凌晨驚傳砍人案！一名33歲余姓男子違反保護令接近23歲吳姓前女友，還持刀朝對方猛砍30刀，吳女手腳遭砍傷，滿身是血送醫，所幸沒有生命危險。警方調查，行兇的余姓男子今年7月22日被警方依違反保護令拘提，並聲請羈押獲准，8月28日獲釋，沒想到2週後就持刀行兇。

據了解，余姓男子和吳姓女子原本是男女朋友，在今年5月間鬧分手後，余男仍持續糾纏，吳女不堪其擾，於是在6月聲請保護令獲准，保護令限制余男不能對吳女騷擾、不能靠近吳女住處和工作場所，須遠離吳女100公尺。

▲余姓男子持刀砍殺前女友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

吳女7月初在超商上班時，發現余男又到超商前徘徊，馬上報警。高雄市警苓雅警分局曾2次逮捕余男，後來以違反保護令將他拘提，並移送地檢署偵辦，並建請羈押余男，法院也在7月22日將余男預防性羈押。

經過一個多月的羈押，余男在8月28日解除羈押獲釋，沒想到才兩個星期，他就在今天凌晨涉嫌持刀刺殺吳女手腳30刀，行兇後余男徒步逃逸，不斷製造斷點企圖干擾警方辦案，目前警方正全力追緝中。