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安葬老母神複雜！　生前「一句叮囑」費用飆破百萬

圖、文／CTWANT

神複雜！台北市1名61歲A小姐（化名）8月初母親中風過世，其母生前叮囑「不火化、與父親一同安葬」，但要將母親大體帶去美國卻是大工程，各種手續費、喪葬開支加上運費，粗估花費至少要台幣百萬元，而家屬憂心防腐處理、注射藥劑後屍身難腐壞，但若不防腐又無法通過疾管局、報關行和航空公司認證放行等等，A小姐在喪母之痛中又在各單位間奔波，不禁大嘆「要將媽媽帶回美國，沒想到這麼難！」 

A小姐高齡8旬母親日前過世，遺願希望返美安葬，未料過程繁複耗時逾月，運費粗估至少百萬元。（示意圖／本刊繪圖組）

▲A小姐高齡8旬母親日前過世，遺願希望返美安葬，未料過程繁複耗時逾月，運費粗估至少百萬元。（示意圖／CTWANT提供，下同）

本月初，兩鬢斑白的A小姐跟本刊記者相約見面，她身材瘦削、神情掩不住憔悴，一身黑衣黑裙更顯悲傷。A小姐說，高齡88歲的媽媽8月6日因為腦中風突然過世，但她還來不及悲傷，接踵而來的是面對大體運出國的各種規定、文件證明取得連連卡關，來來回回1個月還未完成。

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擔心屍身不爛，A小姐母親言明不做防腐處理，雖然主管機關開出替代方案，但報關行和航空公司卻有不同意見。（圖／黃威彬攝）

▲擔心屍身不爛，A小姐母親言明不做防腐處理，雖然主管機關開出替代方案，但報關行和航空公司卻有不同意見。

A小姐表示，根據疾管署規定，大體運出國需要做防腐處理或由葬儀社開具屍體封棺文件，報關行再依據防腐證明向航空公司訂位，由於A小姐母親是美國公民，還得跑AIT的流程，有了飛機日期班次、疾管署防腐證明等文件齊備，AIT才會給出台灣出境和美國入境許可，至此才算完整取得大體運美一系列的「出國手續」。

不過，想將大體運出國花費不少，A小姐詢價後指出，北部業者開價8萬上下，還得看大體有無損毀等狀況調價；如採用屍體封棺證明，大體則規定要裝在2層屍袋內，裝在密閉箱子中再放進棺木，才能運上飛機。而所有花費中最貴的就是航空公司運費，A小姐本想找華航、長榮直飛美國，但載運大體屬特定貨運無論公斤數一律以1200公斤計算，而且價格每個月波動，A小姐訪價中最高1公斤650元，如以此計算光是空運運費就高達78萬元，如再加上報關行索取代訂機位、處理海關等的服務費和其他規費，加上訂製的美杉棺木16萬5元，粗估大體運美一趟至少需新台幣百萬元。

慈母往生，必須把媽媽帶回她想去的地方，A小姐堅定地說「花多少錢都值得」，她和媽媽感情很好，7年前父親在美過世後，A小姐丟下在大陸的工作，陪媽媽來台灣換膝關節，接著定居在此，但老人家年紀大，身體陸續出毛病，不敢再搭長途飛機返回美國，她特地請2名專業看護日夜照顧，自己也隨侍在側，未料媽媽中風，還是走了。A小姐說父母生前早早安排好後事，買了要合葬的墓地，原計媽媽的葬禮9月10日舉行，未料程序卡關連連，喪禮時間喊卡，分散在美的家人親友們都翹首以盼，等著媽媽回去。

針對疾管局規定出境之大體須做防腐處理，相關人士低調表示，法律不外乎人情，由於宗教信仰等考量，也會給出轉圜空間，如葬儀社業者開出屍體封棺證明並備註為何不能做防腐處理等原由，可作為防腐文件替代，但後續報關行以及航空業者是否接受則無法確定。

針對此案，一殯表示防腐處理需要2天時間，處理費約500元，完成後官方會開出防腐證明。（圖／本刊資料照）

▲針對此案，一殯表示防腐處理需要2天時間，處理費約500元，完成後官方會開出防腐證明。

對於本案，北市殯葬處表示，殯儀館的遺體防腐規費是500元，能否做防腐得看屍體冰存後狀況，以A小姐母親來說，作業時間得退冰1天半，施打防腐液半天，合計2天；另因國外溫濕度為未知數，故建議到國外後仍需找冰櫃冰存。

日前在民代及各機關人員積極幫助下，A小姐陸續取得各項文件許可，手續也都在辦理中，最快月底前就能將媽媽大體帶返美國，連月來愁眉不展的她終於能鬆一口氣，但緊接著要通知家人、親友忙喪禮事宜，她和媽媽謝謝所有這段時間幫助過她們的人，讓老母親的遺願得償。

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