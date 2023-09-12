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條件太好男生會怕？閨蜜月收80萬「28歲買2棟房」　網揭不敢追真相

滑手機,兩性，曖昧。（圖／記者李佳蓉攝）

▲閨蜜漂亮又有氣質，事業有成。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少萬年單身或遲遲找不到對象的人，會好奇究竟異性的擇偶標準在哪？有網友表示，閨蜜今年28歲，長得漂亮也很有氣質，工作能力超級好，名下有2間房，月收入80萬元以上，不過身邊卻沒有對象，閨蜜說沒有男生在追她，原PO疑惑「條件太好，男生不敢靠近嗎？」

原PO在Dcard上發文，「條件太好的女生，男生會不敢追嗎？」有個長相漂亮又有氣質的閨蜜，工作能力非常好，月收入80萬元以上，還買了2間房，但至今卻還是單身，「我在想是不是因為她平時出門都開進口車，身上也都拿各種名牌包，男生會不敢接近嗎？但是她總說沒有男生在追她，男生會對條件非常好的女生感到卻步嗎？」

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貼文一出，有網友點出關鍵原因，「因為追他的那些男人，在她眼裡不算男人」、「她的意思是沒有『中意的男生追她』」、「其實不是不敢追，而是就算追了，9成的男生也會被她刷掉，男人也不是笨蛋，不會去做沒有把握的事」、「不是男生不想追，與其自取其辱被拒絕，不如直接躺平」、「月入80萬，這沒幾個男人追得起吧」、「感覺價值觀有落差，收入相當，生活才能一致」。

也有網友指出，「平常用名牌開名車，男生也會試想若追求這樣的女生，平常約會該請她吃什麼樣檔次的餐廳，禮物要送什麼檔次的包她才看得上，想想還是追求剛出社會的妹子或大學生比較容易吧」。

也有網友表示，閨蜜可以主動出擊，「她條件這麼好，幹嘛不去追自己想要的，非得要男人追，或者她根本沒在急，不需要依靠男人，她的條件已經打擊很多男生到的自尊心了吧」、「條件好的女生，請主動」。

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