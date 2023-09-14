全台通路「超殺優惠」來了！　烤肉醬、冷凍水餃通通買1送1

▲各大賣場通路優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

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婆媽衝了！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有烤肉用品像是烤肉醬、瓦斯罐買1送1，還有水餃、咖啡、面膜等也通通可享買1送1好康，把握機會來省荷包。提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福

◎藍卡卡式瓦斯罐3入

優惠：129元買1送1

期限：即起～9月26日

◎OP無雙酚A鋁箔（800cm）

優惠：138元買1送1

期限：即起～9月26日

愛買

◎森田藥妝面膜系列4入

優惠：239元買1送1

期限：即起～9月26日

◎好姨食堂傳統冷凍水餃系列640g

優惠：98元買1送1

期限：即起～9月26日

好市多

◎科克蘭綜合壽司組合19入

優惠：原價499元，特價449元，現省50元

期限：即起～9月17日

◎嘉一香台灣豬里肌心燒肉片

優惠：原價339元／kg，特價305元／kg，現省34元／kg

期限：即起～9月17日

▲全聯指定品項可享買1送1。（圖／ETtoday資料照）

全聯

◎DARLIE好來漱口水（清新薄荷／無酒精配方／清新綠茶／酷爽青檸／護齦曠鹽） 500ml／瓶

優惠：198元買1送1，平均單瓶99元

期限：即起～9月21日

◎KEY COFFEE特級即溶咖啡90g／罐

優惠：270元買1送1，平均單罐135元

期限：即起～9月21日

大潤發

◎健康廚房烤肉醬（古早風味/蒜香風味）250g／瓶

優惠：58元買1送1，平均單件29元

期限：即起～9月21日

◎葉味李錦記蠔油水餃（高麗菜鮮肉／韭菜鮮肉）550g／包

優惠：298元買1送1，平均單件149元

期限：即起～9月21日

美廉社

◎李錦記頭道減鹽醬油500ml

優惠：原價90元／瓶，特價2瓶99元

期限：即起～9月19日

◎御茶園特上紅茶／奶茶／檸檬茶300ml

優惠：原價12元／瓶，特價任選6瓶45元

期限：即起～9月19日

▲7-11思樂冰特大杯特價39元喝。（圖／業者提供）

7-11

◎思樂冰特大杯

優惠：特價39元

期限：即起～9月19日

全家

◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠

期限：即起～9月19日

萊爾富

◎咖啡優惠

優惠：Hi Café大杯美式買49杯送49杯／Hi Café大杯拿鐵買49杯送40杯

期限：即起～9月26日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：長期優惠

◎西西里咖啡

優惠：單杯西西里咖啡飲品打8折優惠

期限：即起～9月20日