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全台通路「超殺優惠」來了！　烤肉醬、冷凍水餃通通買1送1

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大賣場通路優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

婆媽衝了！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有烤肉用品像是烤肉醬、瓦斯罐買1送1，還有水餃、咖啡、面膜等也通通可享買1送1好康，把握機會來省荷包。提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福 
◎藍卡卡式瓦斯罐3入
優惠：129元買1送1
期限：即起～9月26日

◎OP無雙酚A鋁箔（800cm） 
優惠：138元買1送1
期限：即起～9月26日

愛買
◎森田藥妝面膜系列4入
優惠：239元買1送1
期限：即起～9月26日

◎好姨食堂傳統冷凍水餃系列640g
優惠：98元買1送1
期限：即起～9月26日

好市多
◎科克蘭綜合壽司組合19入 
優惠：原價499元，特價449元，現省50元 
期限：即起～9月17日

◎嘉一香台灣豬里肌心燒肉片 
優惠：原價339元／kg，特價305元／kg，現省34元／kg
期限：即起～9月17日

▲▼全聯門市。（圖／ETtoday資料照）

▲全聯指定品項可享買1送1。（圖／ETtoday資料照）

全聯
◎DARLIE好來漱口水（清新薄荷／無酒精配方／清新綠茶／酷爽青檸／護齦曠鹽） 500ml／瓶
優惠：198元買1送1，平均單瓶99元
期限：即起～9月21日

◎KEY COFFEE特級即溶咖啡90g／罐
優惠：270元買1送1，平均單罐135元
期限：即起～9月21日

大潤發
◎健康廚房烤肉醬（古早風味/蒜香風味）250g／瓶
優惠：58元買1送1，平均單件29元
期限：即起～9月21日

◎葉味李錦記蠔油水餃（高麗菜鮮肉／韭菜鮮肉）550g／包
優惠：298元買1送1，平均單件149元
期限：即起～9月21日

美廉社
◎李錦記頭道減鹽醬油500ml
優惠：原價90元／瓶，特價2瓶99元
期限：即起～9月19日

◎御茶園特上紅茶／奶茶／檸檬茶300ml
優惠：原價12元／瓶，特價任選6瓶45元
期限：即起～9月19日

▲▼7-11思樂冰特大杯。（圖／7-11提供）

▲7-11思樂冰特大杯特價39元喝。（圖／業者提供）

7-11
◎思樂冰特大杯
優惠：特價39元
期限：即起～9月19日

全家
◎指定甜點半價吃 
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～9月19日

萊爾富
◎咖啡優惠
優惠：Hi Café大杯美式買49杯送49杯／Hi Café大杯拿鐵買49杯送40杯
期限：即起～9月26日

OK mart
 ◎大杯莊園級美式／拿鐵 
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：長期優惠

◎西西里咖啡
優惠：單杯西西里咖啡飲品打8折優惠
期限：即起～9月20日

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