周末小確幸來了！超商霜淇淋「買1送1」　口味任選爽吃

▲7-11霜淇淋買1送1爽爽開吃。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

再辛苦一下下，馬上就要下班了！迎接美好周末到來，就有超商自今（15）日起祭出連續3天「霜淇淋買1送1」，只要憑指定支付方式結帳即可享該優惠，放假就該這樣犒賞自己，吃冰享受好心情。

7-11推出「霜淇淋買1送1」優惠，今（15）日起至9/17止，只要憑icash Pay支付購買霜淇淋，即可享「霜淇淋同品項買1送1」；7-11酷聖石則有全品項冰淇淋「第2杯半價」優惠，即日起至9/19期間每周五、六、日登場，提醒不含脆餅、配料及醬料等加購品項。

▲7-11開賣最新「哈根達斯法國線芒果覆盆子雪糕」。

另外，7-11即日起開賣最新「哈根達斯法國線芒果覆盆子雪糕」，馥郁濃香的芒果與典雅法式覆盆子結合，每一口都充滿幸福的酸甜滋味。

▲手搖飲限時18天指定飲品爽喝買1送1。（圖／春陽茶事提供，下同）

春陽茶事即日起至9/30限時祭出「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「大杯柚香烏龍」、「大杯鳳梨蜜烏龍」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台Uber Eats下單即可享優惠，提醒優惠活動以平台APP及官網為主，售完為止。

▲鳳梨蜜烏龍嚴選台農17號鳳梨搭配南投鹿谷烏龍茶。