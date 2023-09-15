　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

周末小確幸來了！超商霜淇淋「買1送1」　口味任選爽吃

▲▼7-11霜淇淋。（圖／7-11提供）

▲7-11霜淇淋買1送1爽爽開吃。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

再辛苦一下下，馬上就要下班了！迎接美好周末到來，就有超商自今（15）日起祭出連續3天「霜淇淋買1送1」，只要憑指定支付方式結帳即可享該優惠，放假就該這樣犒賞自己，吃冰享受好心情。

7-11推出「霜淇淋買1送1」優惠，今（15）日起至9/17止，只要憑icash Pay支付購買霜淇淋，即可享「霜淇淋同品項買1送1」；7-11酷聖石則有全品項冰淇淋「第2杯半價」優惠，即日起至9/19期間每周五、六、日登場，提醒不含脆餅、配料及醬料等加購品項。

▲▼7-11哈根達斯。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣最新「哈根達斯法國線芒果覆盆子雪糕」。

另外，7-11即日起開賣最新「哈根達斯法國線芒果覆盆子雪糕」，馥郁濃香的芒果與典雅法式覆盆子結合，每一口都充滿幸福的酸甜滋味。

▲▼春陽茶事。（圖／春陽茶事提供）

▲手搖飲限時18天指定飲品爽喝買1送1。（圖／春陽茶事提供，下同）

春陽茶事即日起至9/30限時祭出「2大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「大杯柚香烏龍」、「大杯鳳梨蜜烏龍」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台Uber Eats下單即可享優惠，提醒優惠活動以平台APP及官網為主，售完為止。

▲▼春陽茶事。（圖／春陽茶事提供）

▲鳳梨蜜烏龍嚴選台農17號鳳梨搭配南投鹿谷烏龍茶。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／台北超有感搖晃！18:35有感地震
快訊／柯文哲老家違建　柯媽明自行拆除
老婆「5樣東西」藏後車廂！　老司機見1細節搖頭：有鬼
老父見屍心碎！夫婦身中11刀喪命　檢認定惡鄰居「預謀殺人」
低壓進逼！雨區逐擴全台　降雨最劇烈時間曝
晚上8點「預購iPhone 15」！　果粉推1通路最穩
iPhone 15「改動1處」　他喊前代更耐用！一票搖頭：遲

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯小時達「中秋200元折扣碼」看這裡！限時爆殺商品最低9元

周末小確幸來了！超商霜淇淋「買1送1」　口味任選爽吃

中秋百搭良伴大公開！2023送禮新寵選「水果款」超有心

李琳媛打造老品牌傳奇　開架睫毛膏王加入濕熱氣候保養生力軍

超商限量！巨無霸新品「水果氣泡珍珠椰果」　加量不加價爽喝

【廣編】調查顯示消化不良恐讓台童比同齡矮9公分！天天喝優酪乳補好菌是關鍵

有特大經典拿鐵、淇淋巧酥甜筒！　超商「8大夯品買1送1」連3天搶

「捐血吃免費大麥克、小薯」今天開跑！　131所校園限定搶

肯得基推「可樂餅咔啦雞腿堡」！網讚肯德基爺爺新造型：根本老公

全聯超萌「咖波」烤具0元換購！5國風格「報復性烤肉」採買必看

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

阮經天.明道怎麼分？本人來教你！　張鈞甯危險發言「怕斷送演藝生涯XD」

固執白柴狂推補習班大門　媽笑翻：妳也想學美語？

全聯小時達「中秋200元折扣碼」看這裡！限時爆殺商品最低9元

周末小確幸來了！超商霜淇淋「買1送1」　口味任選爽吃

中秋百搭良伴大公開！2023送禮新寵選「水果款」超有心

李琳媛打造老品牌傳奇　開架睫毛膏王加入濕熱氣候保養生力軍

超商限量！巨無霸新品「水果氣泡珍珠椰果」　加量不加價爽喝

【廣編】調查顯示消化不良恐讓台童比同齡矮9公分！天天喝優酪乳補好菌是關鍵

有特大經典拿鐵、淇淋巧酥甜筒！　超商「8大夯品買1送1」連3天搶

「捐血吃免費大麥克、小薯」今天開跑！　131所校園限定搶

肯得基推「可樂餅咔啦雞腿堡」！網讚肯德基爺爺新造型：根本老公

全聯超萌「咖波」烤具0元換購！5國風格「報復性烤肉」採買必看

快訊／18:35有感地震　台北明顯有感

南韓農村驚爆滅門命案！一家五口「鮮血噴門窗」陳屍　曾性侵女性

全聯小時達「中秋200元折扣碼」看這裡！限時爆殺商品最低9元

柯文哲新竹老家違建　柯媽16日上午自行拆除

港湖綠分裂！高嘉瑜嘆國民黨士氣大振　「不是每天發臉書就能參選」

江坤宇、岳東華何時歸隊再評估　許基宏腹瀉後重返先發

突有700萬入帳「要提前還房貸？」　內行全搖頭：傻了才繳清

場外風波不影響心情　劉俊豪回一軍： 專注在球場

搞笑諾貝爾獎出爐　日本人連續17年獲殊榮！研究舔石頭也能得獎

每坪80萬到150萬「只隔民權西路」　南北大同區、房價大不同

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

消費熱門新聞

肯得基開賣可樂餅雞腿堡　網狂讚：想買爺爺

全台通路最新「激省優惠」懶人包

好市多2023日本必買神物緊急補貨

捐血免費吃麥當勞大麥克限時47天

2023桃園購物節9/15登錄發票抽獎

荷包放大術！好市多舒潔三層衛生紙祭年度最殺折扣

超商「霜淇淋買1送1」爽嗑3天！

全聯5大風格報復性烤肉！咖波烤具0元換購

摩斯冰紅茶免費送！抽1年份米漢堡

超商大杯美式「只要23元」爽喝

創世者桶陳金門高粱酒限量上市

限時3天！超商霜淇淋「買1送1」

美式賣場衛生紙特價搶翻天　網友：還有另一款隱藏甜品偷降價

速食店「漢堡買1送1」今天限時搶

更多熱門

關鍵字：

美食雲超商優惠霜淇淋買1送1周末優惠

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄男持刀砍殺鄰居夫妻　2人當場死亡

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

前NBA球員做熱瑜珈猝逝！享年42歲

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

即／自認樓上太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

百萬YTR「背愛馬仕騎Ubike」被拍！

2童父母遭鄰砍死　遇害前「最後訊息」曝

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

快訊／趙寅成驚爆死會「娶41歲美女主播」　官方秒現身回覆

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了

更多

最夯影音

更多
聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面