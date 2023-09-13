全台首例！中原大學樹木揭牌　完整調查校園樹木碳匯

▲中原大學舉行樹木揭牌典禮。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受全球暖化影響，台灣今年氣溫比過去的氣候平均值高出攝氏1度C以上！中原大學面對氣候變遷議題，實施永續行動刻不容緩，盤點調查校內5公分以上樹木種類、樹高及健康狀況，完整編號及數位記錄，並運用美國林務局多源開發軟體i-Tree Eco進行校園樹木效益計算，為全臺首間完整調查校園樹木碳匯、空污去除量及健康效益的大學。

▲中原大學為全臺首間完整調查校園樹木碳匯、空污去除量及健康效益的大學。（圖／中原大學提供）

中原大學13日舉行一場富有意義的「校園樹木揭牌儀式」，地點選在蓊鬱美麗的「全人大道」，誓言表達對環境保護與實踐永續發展的堅定決心。揭牌儀式的焦點，落在全人大道上一棵巍然屹立的大榕樹身上，大榕樹的生命力和宏偉壯麗代表著中原大學的力量和堅韌，它見證中原嶄新蛻變的過程，承載無數學子的回憶與夢想。

儀式上邀請到中原大學副校長洪穎怡、主任秘書閻亢宗、總務長林義華、永續長王玉純、永續治理辦公室主任李明彥、校務評鑑中心主任余執彰，以及具備植栽專業並協助浩大樹木盤點功臣的地景建築系彭文惠副教授共同參與，為綠意代表的大榕樹掛上專屬的樹牌。每位師生的熱情參與，象徵著對環境守護和永續發展的深刻關切，並將這一理念融入到各個領域。

中原大學副校長洪穎怡在揭牌儀式上表示，做為一所深信教育力量可以推動社會進步的學府，中原在追求卓越學術成就的同時，也重視SDGs實踐。中原大學將永續理念融入教學、研究、校務治理等各個方面，透過節能減碳、研討資源循環等方法，積極響應全球永續行動。

執行整體樹木盤點的地景系副教授彭文惠提到，掛設樹牌不僅是樹木的標誌，更是對環境教育具體的表現。透過實質名牌搭配數位資料庫，提升師生對校園樹木的認識，紀錄各株樹木的生長及健康狀況，有效追蹤樹況。另一方面，也能實際了解碳排、碳匯情形及減碳效益，表達對大自然的重視，以及中原大學實踐永續政策的決心與階段性成果，達成2049 年淨零目標。