中原大學113學年度　增設「半導體碩士學位學程」

▲中原大學與合晶科技、南方科技等知名企業合作，共同培育半導體產業所需人才。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

半導體高科技產業是台灣經濟的重大支柱之一，也是重點科技人才培育產業。中原大學21日表示，教育部近日核准該校於113學年度8月，增設「半導體材料與光電檢測碩士學位學程」，並肯定此學程的增設符合國家未來科技發展方向，是台灣在光電領域發展的重要指標，對於產業界將有具體的幫助。

▲中原大學攜手多家半導體產業鏈領先企業，成立人才培育推動聯盟，打造人才庫。（圖／中原大學提供）

中原大學未來更將規劃成立「半導體產業學院」，誓言成為台灣半導體產業重要的「人力銀行」之一。中原大學理學院院長吳宗遠指出，台灣半導體產業從晶圓製備、IC設計與製造，先進製程到封裝檢測等已形成完整的供應鏈，是全球晶片製造的重要基地，數位經濟的重鎮。雖然高成本、高鏈結的供應鏈與高技術難度已成為台灣半導體產業領先的優勢條件。

▲為更了解業界實務運作狀況，中原大學學生前往合晶科技參訪學習。

但近10年來，少子女化與選擇STEM領域進入大學的學生數降低，卻成為台灣維持半導體產業榮景的最大威脅。中原大學基於過去在半導體相關之材料與光學技術領域的研究基礎，籌設半導體領域的碩士學位學程，積極回應產業界對人才之迫切需求。

▲台積電「預辦登積」校園徵才活動，中原大學也是熱門徵才學校之一。

中原大學已與多家半導體領先企業簽約成立人才推動聯盟，包括日月光半導體、世界先進積體電路、合晶科技、南亞科技、晶成半導體、新應材、德微科技等公司都將提供產學合作及實習機會，讓學生在學期間即具備鏈結理論與半導體實務之機會，畢業後即可投入業界效力。

此半導體碩士學位學程整合了中原大學理學院、工學院、電機資訊學院之師資與軟硬體設備，將聚焦於積體電路設計測試、磊晶技術、晶圓缺陷檢測、封裝、製程模組技術等半導體相關重要領域，以培育半導體材料高階研究人才、先進半導體光電檢測技術及元件分析等領域之人才。設備方面，已於中原大學科學館、篤信大樓及知行領航館設置教學與研究空間，更獲「矽晶圓三雄」之合晶科技投入約新台幣800萬元購置半導體材料檢測相關設備，這些高端教學與研究設備將使中原培育半導體人才更具特色。