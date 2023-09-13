赴監院舉發北市府瀆職　綠議員：蔣市府縱容基泰「難道是同夥？」

記者袁茵／台北報導

「基泰建設」造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，民進黨台北市議員顏若芳、林延鳳質疑，台北市政府無視民眾鄰損通報，進而疏於調閱工地監測數據，未能即時阻止工地情況惡化，造成憾事，有行政失職之處，不但要求台北市長蔣萬安應向市民道歉，13日更赴監察院具名陳情，盼該院應著手調查相關行政責任。

▲台北市議員顏若芳與林延鳳赴監察院舉發台北市政府針對大直街民宅下陷案瀆職。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

顏若芳表示，大直民宅塌陷案，基泰建設必須擔負起全責是理所當然，但北市府也不應置身事外，一樣責無旁貸；「基泰大直工地」自今年2月到7月，甚至房屋坍塌前9月4日都有陸續出現數值異常、需要停工情形，而建管處在4月接獲民眾鄰損通報前往查驗，卻只聽取基泰現場建築師片面之詞，甚至還未檢視過往監測紀錄也無列管，就發文否決民眾訴求，還幫基泰建設背書。

顏若芳提及，若是當初北市府4、5月接獲陳情時，是站在民眾這邊，調閱工地的監測數據，就能發現基泰的監測數值在2、3、4、5月時，就已達到停工標準，以此勒令基泰停工，避免發生憾事，「基泰僥倖行事的態度是禍源，但北市府的縱容、怠惰和失職更是責無旁貸，也絕對不是蔣萬安在媒體前暴怒一兩天可以解決的。」

林延鳳說，早在5月13日信義區崇德街「天坑」造成鄰損時，蔣萬安即說重話「要避免類似情況再度發生」，更稱「有責任接住市民的無助」，沒想到在「大直基泰案」紀錄一攤，卻是建管處相信基泰片面之詞，明明有機會調閱監測紀錄，卻雙手一攤「擺爛」，一再將民眾的無助拋諸腦後，最後造成今天難以收拾之局面。

林延鳳批評，蔣市府一再說重話，卻未及時「出重手」，才使居民慘遭鄰損「毒手」，必須說明清楚，並追究相關人員責任，否則蔣市府和那些闖禍的建商根本沒兩樣。

顏若芳、林延鳳都認為，蔣市府除了應解決後續賠償，居民安置相關等問題，更當負起責任，要求蔣萬安應為市府的怠惰、失能向市民道歉，並懲處相關局處人員、積極檢討損鄰處理規則，同時也盼監察院積極調查，釐清相關人員行政責任，才能將過往無法確保民眾生命財產安全的失序導回正軌。