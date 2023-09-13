陸宣布美國部分商品加徵關稅期限　延長豁免至2024年

▲中國國務院關稅稅則委員會決定將美國部分產品的豁免加徵關稅期限，延長至2024年4月30日。（示意圖／路透）

文／中央社

中國財政部今天公布，中國國務院關稅稅則委員會決定將美國部分產品的豁免加徵關稅期限，延長至2024年4月30日。

中國財政部網站今天公布， 根據「國務院關稅稅則委員會關於對美加徵關稅商品第十次排除延期清單的公告」（稅委會公告2023年第1號），對美加徵關稅商品第十次排除延期清單將於2023年9月15日到期。

國務院關稅稅則委員會按程序決定，自2023年9月16日至2024年4月30日，對有關商品繼續不加徵中國為反制美301措施而加徵的關稅。

有關商品包括航空航天（太空飛行）器、飛機機載雷達及飛行數據紀錄器等。

根據美國1974年綜合貿易與競爭法第301條款，美國貿易代表與總統可應申訴或自主決定，對外國政府「不合理或不公正」的貿易措施發起「301調查」，並採取單邊制裁措施，如撤銷貿易優惠、徵收與受損規模相當的報復性關稅等。

美國總統川普（Donald Trump）2018年簽署對中國「301調查」的反制行動，對中國進口產品課徵高關稅與投資限制。中國之後也對美國部分商品加徵關稅作為報復。

此後美中貿易戰似有緩和，美中雙方都制定排除徵收關稅的清單。